TL

مع بدء العد العكسي للمهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشابك استحقاقي الرئاسة والحكومة وسط مشهد داخلي يرقب التطورات تتركز الانظار على ما ستؤول اليه النتائج الحاسمة لمفاوضات الوسيط الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين مع الجانب الاسرائيلي \ على ان ينقلها لاحقا الى بيروت ليبنى على الشئ مقتضاه

المنار

لم تلتزم اوروبا بتسعيرةِ موسكو للغاز، يعني لا طاقة روسية الى اوروبا، هذا ما أبلغته القيادة الروسية للاوروبيين المجتمعين على نيةِ تحديدِ سقفٍ لسعرِ الغازِ الروسي، ما يعني أن الرسالة الروسية على ابوابِ الشتاءِ الاوروبي، قاسية جدا.

nbn

حكوميا لا جديد يرصد بعد اللقاء الخامس بين فريقي التشكيل الذي بقي في المنطقة الرمادية ما بين تأليف حكومة أو عدمه.

mtv

الحكومية اقفلت على حذر وتشاؤم. فقد انتهى الاسبوع السياسي بطريقة مختلفة جدا عن بدايته. ففي الايام الاولى من الاسبوع الحالي اشيع جو متفائل بامكان تشكيل حكومة جديدة، او، على الاقل، تعويم الحكومة الحالية بعد ادخال تعديلين عليها. لكن اللقاء الخامس الذي جمع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في بعبدا يوم الاربعاء لم يكن ناجحا، وذلك بخلاف ما تردد يومها.

NTV

توقفت شبكة الاتصالات فحرمت شرائح لبنانية من الانترنت وراج سعر شراء الوحدات والدولارات المؤهِلة للتواصل فيما الوزير المختص جورج قرم يعول على الوحدات الوطنية لافواج الموظفين المضربين وبانفصال الشبكة عن ارض الواقع وفشل الاتصالات على قطاع الاتصالات يبقى الحال على ما هو عليه حتى الاثنين المقبل لحين معاودة شبك خطوط التفاوض بين النقابة والوزير.

OTV

اما الحكومة، فتبدأ بالشائعات وتقتصر على التمنيات، ولا تنتهي بالمعلومات غير الدقيقية التي يروج لها البعض، ويسوق لها البعض الآخر، لتصبح حقيقة ولو وهمية في اذهان كثيرين.

LBC

مع بدء المهلة الدستورية مازال الأمل قائمًا باجتراح حكومة جديدة كاملة الأوصاف والصلاحيات لتناط بها السلطة الإجرائية مجتمعةً ولتتخلص من عبء حكومة تصريف الأعمال التي تتخذ ذريعة للفراغ اعتبارا من الأول من تشرين الثاني حين نفق الفوضى لا يُعرَف إلى اين يوصل.

الميادين

أشار نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي ريابكوف​، إلى أن "​موسكو​ سوف تتخذ تدابير عملية ردًا على القيود المتعلقة بمنح تأشيرات ​الإتحاد الأوروبي​"، مشددًا على أن "الرد بالمثل في مسألة كهذه لن يكون الخيار الأفضل".

الجزيرة

أشار الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، رداً على سؤال بشأن تعقب ​اليونان​ مقاتلات تركية عبر رادار منظومة "إس-300"، و"انزعاجها من تهنئة حلف شمال الأطلسي (​الناتو​) لتركيا بمناسبة "عيد النصر"، إلى أن "انزعاج اليونان أو تبنيها موقفا سلبيا تجاه الناتو، لا يضعف العلاقات بين تركيا والحلف".

العربية

رحّبت وزيرة ​الخزانة الأميركية​ جانيت يلين، بقرار ​مجموعة السبع​ فرض سقف على سعر النفط الروسي، معتبرة أنه "سيوجه ضربة مالية ل​روسيا​ تعوق حربها في أوكرانيا".وأعلنت ​مجموعة السبع​، في وقتٍ سابقٍ اليوم، أنها "ستفرض بصورة عاجلة، سقفا على سعر النفط الروسي"، كما دعت "ائتلافا واسعا" من الدول للمشاركة في تحديد سقف لسعر النفط الروسي.