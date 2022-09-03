لبنان الحر

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان في حديث الى برنامج كل "مواطن سياسي"عبر اذاعة "لبنان الحر ""ان القوات في نضال مستمر لتحقيق ما كان يصبو اليه شهداؤنا والمهم ان نكمل الى الامام للوصول الى الجمهورية القوية التي نحلم بها".

صوت لبنان

أوضح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أنّ شركتي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية، لا يمكنهما مباشرة العمل في البلوكات اللبنانية، من دون الحصول على ضمان من الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك خشية على مصالحهما.

radio orient

أشار النائب ​بلال عبدالله​، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، الى أن "إقرار قانون ​السرية المصرفية​ لم يكن سهلا في ​مجلس النواب​، فقد تعب وجهد المعنيون لكي يحظى بموافقة ​الكتل النيابية​. أما رده، وهو صلاحية دستورية لا نعترض عليها بالشكل، اما في المضمون والتوقيت، فهو يأتي من باب الرسائل المعتادة، أي بما معناه، نحن هنا".

اذاعة النور

أكّد نائب الأمين العام لـ"​حزب الله​" ​الشيخ نعيم قاسم​، أنّ "حزب الله ساهم في تغيير معادلات المنطقة، فتغيَّر الاتجاه من تثبيت الكيان الغاصب إلى مسار تحرير فلسطين، ومن تكريس التبعيَّة للغرب إلى استقلال الشعوب، ومن الإحباط والاستسلام إلى المقاومة وتحقيق العزة والكرامة".

صوت المدى

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، الى أن "ملف ​ترسيم الحدود​ تشوبه المماطلة بفعل تحرّكات الموفد الأميركي، وما زال الغموض يحكم الملف بانتظار أجوبة واضحة يأتي بها من كيان العدو"، لافتاً الى أن "​لبنان​ لن ينتظر طويلاً وسيطالب بمهلة لا تتعدّى نهاية الشهر".