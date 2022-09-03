قالت المفوضية الأوروبية إنها تلقت رداً من إيران في المفاوضات النووية الجارية في شأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وإنها ستعرضه على جميع المشاركين الآخرين في المحادثات. وأضافت أن الأطراف الأخرى في الاتفاق، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، إلى جانب الولايات المتحدة التي انسحبت منه، تدرس جميعها هذا الرد وستبحث معاً في كيفية المضي قدماً.

أعلنت كوريا الجنوبية تشكيل مجلس يضم القطاعين الخاص والحكومي للبحث المشترك عن سبل تعزيز تقدم الشركات الكورية في الشرق الأوسط. وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن مجلس التعاون الاقتصادي التجاري بين كوريا والشرق الأوسط سيناقش كيفية المشاركة الفعالة في مختلف المشروعات التي تقوم بها الشركات الكورية في المنطقة، وتعزيز التعاون مع تلك الدول في مجال الطاقة وقطاعات الصناعة الحديثة مثل الصناعات الحيوية والألعاب.

منذ انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، مروراً بجائحة كورونا بعدها، ولاحقاً تبعات الأزمة الأوكرانية، لا تتوقف الأزمات المتوالية التي تواجه الأسر البريطانية، وأحدثها ما يهدد الطاقة خلال الشتاء المقبل. وحذر مؤسس شركة "أوفو إينيرجي" للطاقة في المملكة المتحدة، ستيفن فيتزباتريك، من أن الأسر في جميع أنحاء بريطانيا ستعاني من "شتاء لم يسبق له مثيل"، ما لم تتصرف الحكومة بسرعة. ودعا فيتزباتريك إلى اتخاذ إجراء "جريء للغاية" للمساعدة في حماية العائلات من "أسوأ ارتفاع في الأسعار"، بحسب صحيفة "إيفيننغ ستاندارد" البريطانية.