نداء الوطن/ ألان سركيس

تناول الملف الحكومي وقال على رغم ضغط "الثنائي الشيعي" لتأليف الحكومة وبثّ الأجواء الإيجابية، تتجمّع كل العوامل الداخلية والخارجية من أجل الإطاحة بكل الفرص الممكنة للتأليف، وتأتي هذه السلبية وسط ارتفاع منسوب التوتر بين الرئاستين الأولى والثالثة. وفي هذا السياق، تؤكد المعلومات أنّ لا حكومة قريباً ولا أحد يعطي هذا الملف الاهتمام الكافي، ولو كانت هناك نوايا فعلاً لاستيلاد حكومة، لكان انصبّ العمل الدؤوب على ذلك منذ اليوم الأول للتكليف. كذلك فإن هناك حواجز وعوامل داخلية وخارجية تمنع التأليف. ولذلك فإنّ تأليف حكومة في ظل الأجواء السياسية المتشنّجة وعدم وجود حدّ أدنى من الاتفاق، يجعل من هذه العملية شبه مستحيلة إلا إذا أتى قرار دولي بضرورة التأليف، لتشكل الحكومة الجديدة مجلساً لإدارة الفراغ الرئاسي، في حين أن كل الأجواء تدلّ على أنّ الاهتمام الدولي يتركّز على الاستحقاق الرئاسي وليس على الحكومة لأنّ الفراغ الكبير ممنوع وانهيار البلد يعني أنّ الأمور متّجهة نحو الانفجار الكبير.

الجمهورية/ جورج شاهين

تحدّث عن ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلّة وقال كشفت تقارير ديبلوماسية وصلت إلى بيروت، أنّ مهمّة الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية آموس هوكستين بلغت مرحلة دقيقة وحساسة، اضطر خلالها إلى طلب الدعم المباشر من البيت الابيض لتجاوزها إلى ما يليها. فبعدما أنجز الأمور التقنية المتعلقة بالترسيم والحقول والخطوط، انتقل إلى مرحلة الضمانات لحمايتها وضمان تنفيذها. وعليه، فهل من أسباب أخرى تبرّر الظروف التي دفعته إلى طلب هذا الدعم؟ وفي اعتراف الديبلوماسية العالمية، فإنّ أزمة الطاقة الدولية قد اقتربت أكثر من أي وقت مضى من ملامسة الخطوط الحمر التي تنذر بكثير من العواقب. ويعترف العارفون من المسؤولين اللبنانيين المكلّفين الملف، انّه لا يمكنهم البوح بكل ما لديهم من معلومات، ولذلك فإنّهم يقاربون الأمور بكثير من الترقّب والحذر، في انتظار ما سيسمعونه من الوسيط الأميركي مباشرةً، بعد ان يكون قد أنجز ما تعهّد به من تأمين الضمانات التي طالب بها لبنان كما العدو الاسرائيلي. إضافةً إلى لهجة "حزب الله" المتصاعدة التي انطلقت منذ فترة. وانطلاقاً من هذه المؤشرات، فقد توقفت المراجع المعنية أمام الحركة الديبلوماسية الأخيرة التي انخرطت فيها الادارة الاميركية على مستوى رئيسها جو بايدن، الذي طلب من موفده إلى المنطقة، التدخّل الفوري لعبور المرحلة الدقيقة التي وصل إليها. وفي التفاصيل، فقد انتهى هوكستين مبدئياً من مسألة رسم الخطوط على الحدود الجنوبية، بعدما اقتنع الجانبان المعنيان بها، بأنّ الثروة تحت الأرض، ولا ترتبط بخطوط مباشرة فيما بينها. وبدأ البحث عن الضمانات المتبادلة بين الطرفين، ولا سيما الجانب اللبناني الذي يصرّ على ضمان حقه بتوافر الحرية للشركات الدولية لتبدأ مراحل الاستكشاف في البلوكات اللبنانية ولا سيما البلوكين 9 و8، مقابل قبوله بأن تبدأ اسرائيل في استخراج نفطها من حقل "كاريش". وعند هذه المعطيات تتوقف الأهداف التي يرغب هوكستين بتحقيقها، وإن نجح في توفير الضمانات المطلوبة سيعود إلى لبنان وإسرائيل لبرمجة المرحلة المقبلة، وما يمكن أن تشكّله من إنجاز على طريق معالجة أزمة الطاقة الدولية التي تتجاوز ملف الترسيم بين بلدين.