وكالة الأناضول

وفد تركي رفيع يتفقد أضرار الفيضانات في باكستان

تفقد وزيران تركيان، المناطق المتضررة من الفيضانات في ولاية السند الباكستانية. وذكر مراسل الأناضول أن وزيري الداخلية سليمان صويلو، والبيئة والتطوير العمراني والتغير المناخي مراد قوروم، يترأسان وفدا تركيا إلى باكستان للاطلاع على أعمال الإنقاذ بمناطق الفيضانات. وأضاف أن صويلو وقوروم والوفد المرافق لهما، توجها إلى مدينة بدين بولاية السند، بعد اختتام زيارتهما إلى العاصمة إسلام أباد. وأوضح أن الوفد التركي تفقد جوا من على متن مروحية أضرار الفيضانات في مدينة بدين، وأشرفا على توزيع المساعدات الإنسانية التركية للمتضررين. وبعد توزيع المساعدات، شارك الوفد التركي في اجتماع لقيادة منطقة بدين العسكرية الباكستانية، ثم أجريا تفقدا ميدانيا للأضرار في منطقة مالكاني شريف. ويضم الوفد التركي رئيس إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" يونس سيزر، ورئيس مؤسسة الإسكان عمر وبولت، والمديرة العامة لشؤون البناء بانو أصلان. وحتى الثلاثاء الماضي، بلغت حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح معظم أنحاء باكستان منذ منتصف حزيران، 1162 قتيلا و3554 جريحا، بحسب الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث. كما تضرر أكثر من 3451 كيلومترا من الطرق، و162 جسرا، و170 متجرا، و949 ألفا و858 مسكنا في جميع أنحاء باكستان، حسب المصدر نفسه.

وكالة أنباء شينخوا

رائدا المركبة الفضائية "شنتشو-14" الصينية يكملان أول أنشطة خارج المركبة

بكين 2 أيلول 2022 (شينخوا) أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية إن رائدي الفضاء الصينيين تشن دونغ وليو يانغ أكملا أنشطتهما خارج المركبة وعادا إلى الوحدة "ونتيان"، الوحدة المختبرية بمحطة الفضاء الصينية . كانت هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها رواد الفضاء الصينيون مقصورة غرفة معادلة الضغط في الوحدة "ونتيان"، بمساعدة ذراعها الميكانيكية الصغيرة، لتنفيذ الأنشطة خارج المركبة، حسبما قالت الوكالة، التي أعلنت نجاح مهمة اليوم. عاد رائدا الفضاء إلى الوحدة المختبرية في الساعة 0:33 صباحا (بتوقيت بكين) بعد حوالي ست ساعات من الأنشطة خارج المركبة. في ظل التنسيق بين الفضاء والأرض، والتنسيق مع رائد الفضاء تساي شيوي تشه داخل الوحدة المختبرية، أكمل الثنائي تشن دونغ وليو يانغ سلسلة من المهام، من بينها تركيب مجموعة المضخات الممتدة لوحدة "ونتيان" المختبرية، ورفع الكاميرا البانورامية للوحدة، والتحقق من القدرة على الانتقال المستقل والعودة الطارئة إلى المركبة الفضائية. وقالت الوكالة إن الأنشطة خارج المركبة اختبرت قدرة التعاون بين رواد الفضاء والذراع الميكانيكية الصغيرة، واختبرت وظيفة وأداء مقصورة غرفة معادلة الضغط في الوحدة "ونتيان" ومعدات الدعم المتعلقة بالأنشطة خارج المركبة. أطلقت الصين سفينة الفضاء "شنتشو-14" في 5 يونيو، وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء، إلى مجموعة محطتها الفضائية في مهمة تستغرق ستة أشهر.