الشرق الأوسط 4 /9 /2022

ذوﺑﺎن أﻧﻬﺎر جليدية في سويسرا بعد ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة

فقدت بعض الأنهار الجليدية الصغيرة في سويسرا كميات كبيرة من جليدها، هذا الصيف، وسط ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، مما أجبر العلماء على إنهاء بعض من برامجهم الخاصة بالقياس، حيث إنه لم يتبق أي جليد.

وقال ماتياس هانس، الذي يرأس شبكة "غلاموس" لقياس الأنهار الجليدية، في هيئة "إي تي إتش زيوريخ": "ما نراه أقوى من أي شيء، اعتقدنا أنه ممكن حتى لآن". وأضاف هانس لـ"وكالة الأنباء الإلمانية" أن بعض طبقات الجليد في نهر "كورفاتش" الجليدي، في جنوب شرقي سويسرا، التي تشكلت قبل نحو سبعة آلاف عام، ذابت أيضاً. ويعتمد تاريخ الجليد على قياسات سابقة، أجرتها جامعة هايدلبرغ في ألمانيا.