TL

على خط استحقاق الرئاسة الاولى كان تحذير عالي السقف من البطريرك الماروني من ان التلاعب برئاسة الجمهورية هو تلاعب بالجمهورية نفسها قائلا إن البطريركية المارونية، المعنية مباشرة بهذا الاستحقاق وبكل استحقاق يتوقف عليه مصير لبنان، تدعو الجميع إلى الكف عن المغامرات والمساومات وعن اعتبار رئاسة الجمهورية ريشة في مهب الريح تتقاذفها الأهواء السياسية والطائفية والمذهبية كما تشاء

المنار

في وضح النهار ، وفي منطقة حساسة وأمنية ومفتوحة في غور الاردن ، أعاد المقاومون الفلسطينيون مشهد استهداف الحافلات في عز الانتفاضة الثانية ، ففي التفاصيل وبحسب الرواية الصهيونية ، فإن المنفذين الثلاثة سدوا بسيارتهم طريق الحافلة ، وأطلقوا النار بكثافة عليها لتصاب بعشرات الطلقات فيما كانت تقل جنودا من لواء غولاني ما أدى الى اصابة ستة منهم ، ثم سكبوا الوقود على الحافلة بهدف اضرام النار فيها.

nbn

مراوحة واضحة في الميدان السياسي يغيب معها أي اختراق في جدار الاستحقاقين الرئاسي والحكومي. هذا الإختراق يغذيه انقطاع خطوط التواصل بين أهل الحل والربط من السياسيين والتي بدت مصابة بعدوى الهاتف والإنترنت وغيرهما من الخدمات الأساسية.

mtv

في الانتخابات الرئاسية عنوانان كبيران . فجعجع حدد مواصفات الرئيس المقبل، ، التي تلتقي في بعض منها مع مواصفات النواب التغييرين لناحية محاربة الفساد، لكنه اضاف اليها انه لا يريد رئيسا وسطيا بين مشروع الخراب والدمار من جهة، وبين مشروع الانقاذ المطلوب من جهة ثانية

NTV

بانت ملامح آموس هوكستين وتم ترسيم موعد لوصوله بعد التنجيم عن خط سيره وتحديد تواريخ لم تكن دقيقة ففي اتصال أجراه "الوسيط اللبناني" الياس بوصعب برئيس الجمهورية ميشال عون أنه تواصل مع هوكستين وتبلغ منه وصوله إلى بيروت أواخر الأسبوع المقبل لمتابعة البحث في ملف الترسيم وأوضح نائب رئيس مجلس النواب أن معظم التقارير الإعلامية حول مهمة الوسيط الأميركي مبنية على تكهنات وليست دقيقة وهو بذلك يرد على التكهنات التي جنحت نحو السلبية في إنجاز اتفاق الترسيم..

OTV

تلقى رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم اتصالا من نائب رئيس مجلس النواب اعلمه فيه انه تواصل مع الوسيط الاميركي في مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اموس هوكشتاين في اطار المهمة المكلف بها من الرئيس عون وانه تبلغ ان هوكشتاين سيزور لبنان في اواخر الاسبوع المقبل لمتابعة البحث مع الجانب اللبناني في ملف الترسيم.

LBC

يصل الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل اموس هوكشتاين الى لبنان اواخر الاسبوع الجاري.

الخبر ابلغه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى رئيس الجمهورية ميشال عون، وفيه نقطتان اساسيتان:

الاولى دحض كل الاخبار والشائعات التي سربت في الاعلام الاسرائيلي وبعض الاعلام المحلي عن تطورات الملف، لا سيما وان تفاصيله تخاض بسرية كاملة تمهيدا لانجاحه .

والثانية ان الجهود المبذولة حاليا للتوصل الى اتفاق عادل هي اولوية قصوى بالنسبة الى الجانب الاميركي.

الميادين

دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ، إلى تضمين جدول أعمال جلسة الحوار الوطني المقبلة تحديد موعد للانتخابات البرلمانية المبكرة وانتخاب مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل.

الجزيرة

عن الجيش الإسرائيلي: تمرين عسكري لقواتنا على الحدود اللبنانية يستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل

العربية

أنباء عن إطلاق النار على حافلة إسرائيلية على محور 90 في منطقة الأغوار