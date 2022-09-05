لبنان الحر

عقدت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، استكمالا لسلسلة التحركات المطلبية للعام 2022 -2023، اجتماعات مناطقية في المحافظات، بحضور رئيستها نسرين شاهين وممثلي الهيئة الإدارية للجنة ومندوبين عن أساتذة متعاقدين ومستعان بهم في طرابلس والمنية.

صوت لبنان

دشن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي كنيسة مار سمعان العامودي في بلدة أرده في قضاء زغرتا، وترأس قداسا للمناسبة عاونه فيه رئيس اساقفة ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، خادم الرعية الخوري سايد مارون، ولفيف من كهنة ورهبان الابرشية.

radio orient

أصدر وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار قرارا حمل الرقم 129 بتاريخ 1/9/2022، أعلن عنه مدير مهرجانات "ريف ايام بيئية وسياحية" الدكتور انطوان ضاهر وصاحب ومرمم معمل الحرير التراثي في القبيات سركيس حاكمة، يتعلق بادراج المعمل على خارطة السياحة.

اذاعة النور

أصدر محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه تعميما، طلب بموجبه من القائمقامين في المحافظة إبلاغ البلديات واتحاداتها كل ضمن نطاقه، وجوب المبادرة الى نشر التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي على كيفية تنظيف ألواح الطاقة الشمسية وخصوصا توقيتها، لان ذلك يعرض المواطن لخطر الاصابة بصعقة مميتة.

صوت المدى

وجه رئيس الجمهورية ميشال عون تحية إلى شباب لبنان المشاركين بالحملة البحرية من طرابلس إلى الناقورة مروراً بموانئنا تمسكاً بحق لبنان الكامل بمياهه وحدوده وثرواته.