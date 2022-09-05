أكد قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن "الولايات المتحدة تلقت منا 9 صفعات قوية في الخليج"، لافتا إلى أن "هيبة السفن والمدمرات الأمريكية في الخليج قد تدهورت" ولا يحق لسبع دول، الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، ونيوزيلندا، وإيطاليا، وكندا، وأستراليا، المرور من مياهنا الإقليمية"، وأردف اللواء الإيراني: "إن القوة البحرية للحرس الثوري لوحدها تصنع عدة صواريخ، وبحرية الحرس الثوري تصدت بحزم في مواجهة العدو في الخليج وبحر عمان والمياه الحرة".

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، المشاركة في السباق على مقعد رئيس وزراء البلاد، أنها في حالة انتخابها لهذا المنصب ستقدم خلال أسبوع واحد خطة لمكافحة ارتفاع أسعار الطاقة. و"سيتعين علينا اتخاذ قرارات صعبة لكي لا نجد أنفسنا في الحالة المماثلة كل خريف وشتاء. والتصاق البقع، وتأجيل حل المشكلة إلى أجل غير مسمى أمر غير مقبول. أنا جاهزة لاتخاذ قرارات شديدة بهدف استعادة اقتصادنا".

أعلنت وزيرة إسكتلندا الأولى، نيكولا ستيردجين، أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس يمكن أن تصبح كارثة ليس بالنسبة لاسكتلندا فحسب بل بالنسبة لبريطانيا كلها. لكن دعونا نأمل ألا يحدث ذلك، لأن هذا وقت صعب للغاية بالنسبة لبريطانيا ونحتاج إلى قيادة جدية وواعية للغاية".

وافقت الحكومة الألمانية على خطة بقيمة 65 مليار يورو لتخفيف الضغط على الأسر، وسط تراجع إمدادات الغاز الروسي وارتفاع فواتير الطاقة. وتشمل الإجراءات دفع 300 يورو لمرة واحدة لملايين المتقاعدين، لمساعدتهم على تسديد فواتير الطاقة المرتفعة. وستشمل الحكومة أيضا الطلاب بدفعات قدرها 200 يورو لمرة واحدة، كما ستغطي تكلفة التدفئة للأشخاص الذين يتلقون مساعدات إسكان.

اعتبر المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن روسيا "لم تعد موردا موثوقا للطاقة"، لأنها لا تنفذ التزاماتها وفق العقد منذ وقت بعيد. ووصل رئيس الحكومة الأوكرانية دنيس شميغال إلى ألمانيا، في زيارة يأمل من خلالها الحصول على دعم أقوى وطي صفحة التوترات الأخيرة بين كييف وبرلين. وأشار شيمغال إلى أن "ألمانيا أعلنت أيضا عن تسليم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي إيريس-ت"، موضحا أن بلاده قد تطلب ما مجموعه 12 نظاما لحماية مجالها الجوي. وقال "ننتظر من الولايات المتحدة دبابات أبرامز من الجيل الثاني ومن ألمانيا دبابات ليوبارد2. أوكرانيا بحاجة إلى الدبابات الحديثة"

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأن ألمانيا تتفاجأ بالمشاكل في مجال إمدادات الغاز من روسيا، بالرغم من حقيقة أن برلين نفسها أعلنت حربا هجينة عليها وتعمل كعدو لها. وقال إن ألمانيا: أولا، بلد غير صديق، ثانيا، فرضت عقوبات على الاقتصاد الروسي بأكمله وعلى مواطنيه، ثالثا، تزود أوكرانيا بأسلحة فتاكة موجهة ضد قواتنا المسلحة. بعبارة أخرى، فهي شنت حربا هجينة ضد روسيا. لذلك تعمل ألمانيا كعدو لروسيا".

حذرت تقارير إعلامية، السلطات الألمانية من موجة احتجاجات شعبية واسعة هذا العام، جراء التضخم ونقص الطاقة في البلاد، ونقلت قناة "Welt TV"، عن أستاذ العلوم السياسية بـ"جامعة دريسدن"، فيرنر باتزلت، أن كل مواطن في ألمانيا سيواجه تضخما ونقصا في الطاقة هذا الخريف، مما يهدد بالتحول إلى احتجاجات واسعة. وتوقع المتخصص في الشؤون السياسية حدوث موجة من الاحتجاجات القادمة، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة عوامل ستؤثر على نتيجة المواجهة بين المتظاهرين والسلطات، الأول هو معدل التضخم، والعامل الثاني هو استعداد المواطنين لإجبار الحكومة على اتخاذ إجراءات لتحسين أوضاعهم، أما الثالث فهو سياسة تغطية الاحتجاجات في وسائل الإعلام.

قالت النائبة الألمانية، الزعيمة السابقة لكتلة حزب اليسار، سارة واغنكنغت، إن القيادة الألمانية يجب أن تدرك بأن سياسة العقوبات المفروضة على موسكو تقوض رفاهية ليس شعب روسيا، بل رفاهية شعبها. وحثت السياسيين على التوقف عن إظهار عنادهم والبدء في مناقشة مواضيع مثل رفع العقوبات، وإمكانية إطلاق خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" ، فضلا عن محادثات السلام بشأن الوضع في أوكرانيا.

خرج مواطنون ألمان إلى شوارع المدن الألمانية للاحتجاج على توريد الأسلحة إلى أوكرانيا في مدينة كاسيل الألمانية حيث أغلق المتظاهرون مدخل مصنع "Rheinmetall Corporation" لإنتاج السلاح. واضطرت الشرطة المحلية لاستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات ضد المتظاهرين.

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكساندر نوفاك إن أسعار الغاز في أوروبا قد تستمر في الارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة في ظل سياسات الاتحاد الأوروبي قصيرة النظر، وأضاف نوفاك أن سياسة قصر النظر ستؤدي إلى انهيار أسواق الطاقة في أوروبا وتحديدا في بدايات فصل الشتاء القادم. من جهته أشار أليكسي ميلر رئيس شركة غازبروم إلى أن أسعار الغاز قد تتجاوز الـ 4000 دولار لكل 1000 متر مكعب خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين.

قال الصحفي الفرنسي، فرانسوا لينجليت، إن روسيا تجني 3700 يورو كل ثانية من بيع النفط والغاز. وأن العقوبات لم يكن لها تأثير سلبي على عائدات النفط والغاز في موسكو، بل زادت من نموها. وأوضح أنه بعد فرض العقوبات بسبب الصراع في أوكرانيا، زاد دخل روسيا من صادرات الوقود بنسبة 40٪ وبفضل العقوبات الغربية ارتفعت الأسعار، مما أثار المضاربة في الأسواق العالمية.

صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو بأن بلاده تتفهم تماما موقف صربيا الرافض لفرض عقوبات ضد روسيا. ونحن نفهم أن صربيا لا تريد لشعبها أن يتجمد. نحن لا نريد ذلك أيضا، لذلك نحن بدورنا نشتري الغاز في روسيا، وما أقوله ليس بيانا سياسيا، ولا علاقة له بالسياسة والأيديولوجيا. لذلك نحن نتفهم تماما موقف صربيا".

تعتزم الحكومة السويدية تخصيص مبلغ 250 مليار كرونة سويدية (23.18 مليار دولار) لتأمين السيولة لشركات الطاقة للحفاظ على الاستقرار المالي على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة. وقال وزير المالية السويدي ميكائيل دامبرغ "إن الوضع الحالي في سوق الكهرباء استثنائي. لقد أدت أسعار الكهرباء المرتفعة وغير المستقرة إلى نقص السيولة بين منتجي الكهرباء".

اعتبر الناشط الحقوقي الأمريكي أجامو بركة أن الأمريكيين، بسبب الإنفاق الهائل للإدارة الأمريكية على توريد الأسلحة لأوكرانيا والحرب الهجينة ضد روسيا، يعيشون في جحيم. وقال: "الناس في الولايات المتحدة في الجحيم، بينما طلبت إدارة بايدن من الكونغرس 11 مليار دولار أخرى لحرب الولايات المتحدة وحلف الناتو غير المعلنة ضد روسيا". وإنه لا يجب على الطبقة العاملة الأمريكية أن تدفع ثمن الوضع في أوكرانيا.

قال الكرملين إن وفودا وقادة دول سيشاركون في الجلسة الكاملة لمنتدى "الشرق الاقتصادي" في 7 أيلول بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي يعقد في جزيرة روسكي في فلاديفوستوك وموضوع الجلسة العامة لهذا العام هو "نحو عالم متعدد الأقطاب".

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن "أوروبا ارتكبت الكثير من الأخطاء التي سيتوجب عليها دفع ثمنها، وها هي تدفع الثمن الآن "بخروجها من إطار الراحة والرفاهية الخاصة بها". وأضاف بيسكوف: "لقد عاشوا بشكل مريح للغاية وبرفاهية، وهنا بالضبط وحول هذا الموضوع تصب كلمات ماكرون بأن هذه الحقبة ستنتهي بالنسبة لأوروبا. لقد ارتكبوا الكثير من الأخطاء وسيتعين عليهم دفع ثمنها، وهم يدفعون ثمنها الآن من خلال خروجهم من إطار الراحة والرفاهية التي اعتادوها".

صرح المحامي بوزارة الدفاع الأوكرانية فلاديمير سميلكا، بأنه سيتم منع النساء المجندات بالخدمة العسكرية من مغادرة أوكرانيا. ووفقا لسميلكا، "القيود ذاتها تنطبق على النساء اللاتي يخضعن للخدمة العسكرية مثل الرجال، ولا يمكنهن السفر إلى الخارج أثناء الأحكام العرفية".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة أثناء محاولتها التموضع في مناطق باتجاه مقاطعة نيكولايف. وقالت إن نظام كييف يواصل المحاولات الفاشلة لكسب موطئ قدم في مناطق معينة في اتجاه نيكولاييف-كريفي وروج. وأن سلاح الطيران الروسي وقوات الصواريخ والمدفعية قصفت القوات الأوكرانية، وكبدت العدو خسائر فادحة تمثلت في تدمير 11 دبابة و17 مركبة قتال مشاة، بما في ذلك أربع مركبات قتال مشاة من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، و10 مركبات قتالية مصفحة أخرى، و5 شاحنات صغيرة مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة كما تم القضاء على أكثر من 150 جنديا، بالإضافة إلى ذلك أسقطت الدفاعات الجوية مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25".

كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن نظام كييف ورعاته الغربيين خططوا للسيطرة على محطة زابوروجيه النووية بالتزامن مع وجود بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وإنه تم التحضير لهذه الخطوة وكان لا بد من اختيار "ممثلين إعلاميين" مدربين بشكل خاص لهذه المهمة، من أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. وأوضحت أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تحدث قبل يومين عن أن سيارات مع صحفيين أوكرانيين وغربيين سترافق قافلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأن كييف حاولت القيام بهذا الاستفزاز على عكس السيناريو الذي تم الاتفاق عليه في إطار مهمة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلامتها وأمنها. وأوضحت أنه في الوقت نفسه وبناء على طلب أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتغطية أعمال البعثة في محطة زابوروجيه، سمح الجانب الروسي بوصول أكثر من 60 من ممثلي وسائل الإعلام إلى المحطة، بما في ذلك من فرنسا والولايات المتحدة

والصين والدنمارك واليابان وألمانيا وتركيا وقطر والإمارات وكوريا الجنوبية وفيتنام ودول أخرى. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن ممثلي وسائل الإعلام الذين حضروا لتغطية مهمة البعثة الأممية في المحطة النووية كانوا بأنفسهم شهود عيان على المحاولة الفاشلة لاقتحام محطة زابوروجيه التي نفذها مخربون أوكرانيون، واضطر الصحفيون إلى الاختباء في ملجأ للحماية من القنابل، كما شاهدوا بأعينهم القصف المدفعي المكثف لأراضي محطة الطاقة النووية والمناطق السكنية بواسطة مدفعية القوات.

أعلن ألكسندر فولغا، رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمدينة إنرغودار، أن إحدى قذائف المدفعية أثناء قصف القوات المسلحة الأوكرانية أصابت وحدة الطاقة في محطة زابوروجيه وهي لا تعمل حاليا، وهي ليست في حالة جيدة". وأشار إلى أنه يتم قياس الخلفية الإشعاعية على أراضي محطة الطاقة النووية باستمرار، ويقول إن جميع الأنظمة تعمل، ولا توجد زيادة في الخلفية الإشعاعية.

أعلن ممثل إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، أن التيار الكهربائي انقطع عن مناطق واسعة في مقاطعة زابوروجيه، ولا توجد كهرباء في ميليتوبول، وميليتوبول وكويبيشيفسكي وبولوغوفسكي وجزء من مقاطعات بيرديانسك". وأن مهندسي الكهرباء يحققون في أسباب الحادث.

صرح مصدر دبلوماسي روسي، بأن موسكو لا تخطط بعد لتغيير سفيرها في الولايات المتحدة. ذكرت السفارة الأمريكية في روسيا أن السفير الأمريكي جون سوليفان أنهى عمله كسفير في موسكو وغادر العاصمة الروسية، وستتولى نائبة السفير إليزابيث رود منصب القائم بأعمال الولايات المتحدة في روسيا حتى وصول خليفة سوليفان.

أعلنت السلطات الأمنية الأمريكية عن اعتقال شاب سرق طائرة وهدد بتحطيمها في مركز تجاري بمدينة توبيلو الواقعة شمال شرقي ولاية ميسيسيبي. وتحدثت الشرطة إلى السارق كوري وين باترسون وأقنعته بعدم تنفيذ التهديد، والهبوط في المطار، لكن لم تكن لدى باترسون خبرة في الهبوط، لذلك حاول طيار آخر مساعدته عن بعد، لتهبط الطائرة بسلام في النهاية، وأوضح المسؤول الأمني أنه تم "توجيه تهمة السرقة والتهديد الإرهابي لباترسون".

دان مجلس النواب الأرجنتيني الهجوم على نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر، ودعا إلى "السلم الاجتماعي" في جلسة عبر فيها عن وحدة هشة تعكس التوتر السياسي في البلاد. وطالب النواب في مذكرتهم "بتوضيح وإدانة سريعين وكاملين للمسؤولين عن هذا الحدث المؤسف الذي يقوض الحياة في ظل الديموقراطية".