اللواء/ غاصب المختار

قال لا يختلف حال بكركي عن حال دار الفتوى في البحث عمّن يَسدّ الفراغ السياسي في غياب الزعامات المارونية والسنية الجامعة، في ظل الانقسام والتشتت الحاصلين لدى المسيحيين والمسلمين عامة ولدى الموارنة والسنّة بشكل خاص. لذلك يسعى كلٌّ من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والبطريرك الماروني بشارة الراعي لجمع القوى في كل طائفة، لا لتشكيل مرجعية واحدة جامعة فحسب، بل لتكون لها كلمتها وحضورها في الاستحقاقات الوطنية الكبرى المقبلة وفي مختلف المجالات، وليس فقط في استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية أو تكليف رئيس للحكومة أو تشكيل حكومة أو العمل التشريعي والخدماتي والانمائي على أهمية كل ذلك. لذلك، وجّه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان دعوات لكل النواب السنّة الـ 27 لعقد اجتماع في دار الفتوى بعد ظهر يوم السبت في 24 أيلول الحالي. كذلك، يركز البطريرك الراعي على وحدة الصف المسيحي حول الاستحقاق الرئاسي بشكل خاص، وهو حدّد المواصفات والمعايير لإنتخاب الرئيس العتيد للجمهورية، وكما هو الحال لدى الطائفة السنّية في دفاعها عن موقع رئاسة الحكومة، يركز الراعي على احترام مقام وموقع رئاسة الجمهورية (الماروني) وعدم تجاوز دوره لا في تشكيل الحكومة، وعلى طريقة وضرورة انتخاب الرئيس من باب التمسك بصلاحياته.

الجمهورية/ خديجة حكيم

تناولت موضوع ترسيم الحدود وقالت عاد الحديث عن زيارة المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكستين الى المنطقة، لاستئناف وساطته المتعلقة بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان والعدو الإسرائيلي. وهذه الزيارة، ستحمل هذه المرة دعمًا أميركيًا معلنًا من الرئيس الأميركي جو بايدن في اعتبار أنّ حل النزاع البحري بين لبنان وإسرائيل يشكّل أولوية رئيسية لإدارته. وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي أعلنت شركة "نوفاتيك" الروسية انسحابها من ائتلافها مع شركة "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية في اتفاقية الإستكشاف والإنتاج على الرقعتين (4) و (9) في المياه اللبنانية. وأيّاً كانت أهداف شركة "نوفاتيك" من وراء هذا الإنسحاب، فهي لن تخرج عن تشكيل ضغط معنوي وإداري ومالي على الشركتين المتبقيتين في التحالف وتأخير وعرقلة عملية الإستكشاف والإستخراج في الرقعة رقم (9) التي هي محط اهتمام أميركي - فرنسي لكونها ملاصقة لمنطقة التنازع البحري، والتي تتوافر فيها احتمالات وجود الحقل المسمّى "قانا". غير أن هذا الإنسحاب غير مقبول قانونًا طالما أن يؤدي إلى وجود أقل من ثلاثة أصحاب حقوق في إتفاقية الإستكشاف والإنتاج. مما يعني عدم استطاعة ما تبقى من الإئتلاف (أي تحالف توتال-إيني) من القيام بعمليات الإستكشاف والإنتاج في الرقعة (9) الى حين توافر شركة ثالثة مقبولة ومؤهلة وفق الشروط المتطلبة قانونًا.