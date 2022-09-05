الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون تلقى اتصالا من بو صعب اعلمه فيه بمجيء هوكشتاين اواخر الاسبوع الجاري الى بيروت

تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم، اتصالا من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أعلمه فيه انه تواصل مع الوسيط الاميركي في مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اموس هوكشتاين في اطار المهمة المكلف بها من الرئيس عون وانه تبلغ ان هوكشتاين سيزور لبنان في اواخر الاسبوع المقبل لمتابعة البحث مع الجانب اللبناني في ملف الترسيم.

واوضح بو صعب للرئيس عون بأن "معظم التقارير الإعلامية التي نُشرت مؤخرا حول مهمة هوكشتاين مبنية على تكهنات وليست دقيقة"، كما اكد أنه سمع من الجانب الأميركي أن الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى اتفاق عادل هو أولوية قصوى بالنسبة الى الجانب الاميركي.

وكالة الأناضول

الدبلوماسية التركية.. إشادة عالمية مستحقة (تحليل)

تواصل تركيا تحركاتها الدبلوماسية المكثفة بشكل مثير للانتباه، لا سيما وأنها باتت أكثر حضوراً على الصعيد الدولي، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، أواخر فبراير/ شباط الماضي.

حيث انخرطت تركيا في دور الوساطة بين موسكو وكييف، منذ الأيام الأولى لاندلاع الاشتباكات بينهما، وذلك عبر نجاحها في ترتيب لقاء بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

مساعي تركيا لوقف إطلاق النار بين موسكو وكييف، ووضع حد لأزمتي الطاقة والغذاء حول العالم، حظيت بدعم وإشادة من دول عدة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا وبريطانيا، إلى جانب منظمات دولية بارزة مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والاتحاد الأوروبي.