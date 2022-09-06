لبنان الحر

أشار النائب ​هاني قبيسي​ إلى أن "هناك من يسعى لتشكيل حكومة لا لوضع خطة اقتصادية، ولا لإقرار ​موازنة​، بل ما يسعون إليه حكومة تدير الأزمة إذا لم ينتخب رئيس للجمهورية".

صوت لبنان

رأى ​وزير المهجرين​ في حكومة تصريف الأعمال ​عصام شرف الدين​ أن "كل التسهيلات المطلوبة لإعادة ​النازحيين السوريين​ التزمت بها ​الدولة السورية​"، لافتاً إلى أن "بروتوكول رقم 23 ووثيقة التفاهم مع روسيا الاتحادية لتقديم سلة غذائية توازي 5 أضعاف ما تدفعه المفوضية العليا مع المساعدة في تطوير ​البنى التحتية​ للقرى إضافة إلى تقديم التعليم الجامعي المجاني لمن يريد من السوريين".

radio orient

أشار السفير السعودي لدى لبنان ​وليد بخاري​ إلى أن "ميثاق ​الوفاق الوطني​ الذي أقرَّه اللبنانيون برعاية عربية ودوليّة، ليس وهمًا ولا أُحجِيةً غامضة، فهو مُصاغ بلسانٍ عربيٍ فصيح".

اذاعة النور

لفت النّائب ​ميشال دويهي​ إلى أنّ "​صندوق النقد الدولي​ وَضع ملاحظاته على تعديل قانون ​السرية المصرفية​، بما يؤكد أنّه تشريع "قاصر" لا يلبّي شروط الإصلاح المطلوب"، مشدّدًا على أنّه "إنذار جدي موجّه إلى الحكومة و​المجلس النيابي​ معًا".

صوت المدى

أشار عضو تكتّل "​لبنان القوي​" النائب ​جورج عطالله​ إلى أن "الهجوم على رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ من قبل رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ هو منتظر واستكمال لحربه التاريخية وقبوله لأي دور مأجور لضرب الرئيس عون".