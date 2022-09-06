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لبنان الحر
أشار النائب هاني قبيسي إلى أن "هناك من يسعى لتشكيل حكومة لا لوضع خطة اقتصادية، ولا لإقرار موازنة، بل ما يسعون إليه حكومة تدير الأزمة إذا لم ينتخب رئيس للجمهورية".
صوت لبنان
رأى وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أن "كل التسهيلات المطلوبة لإعادة النازحيين السوريين التزمت بها الدولة السورية"، لافتاً إلى أن "بروتوكول رقم 23 ووثيقة التفاهم مع روسيا الاتحادية لتقديم سلة غذائية توازي 5 أضعاف ما تدفعه المفوضية العليا مع المساعدة في تطوير البنى التحتية للقرى إضافة إلى تقديم التعليم الجامعي المجاني لمن يريد من السوريين".
radio orient
أشار السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري إلى أن "ميثاق الوفاق الوطني الذي أقرَّه اللبنانيون برعاية عربية ودوليّة، ليس وهمًا ولا أُحجِيةً غامضة، فهو مُصاغ بلسانٍ عربيٍ فصيح".
اذاعة النور
لفت النّائب ميشال دويهي إلى أنّ "صندوق النقد الدولي وَضع ملاحظاته على تعديل قانون السرية المصرفية، بما يؤكد أنّه تشريع "قاصر" لا يلبّي شروط الإصلاح المطلوب"، مشدّدًا على أنّه "إنذار جدي موجّه إلى الحكومة والمجلس النيابي معًا".
صوت المدى
أشار عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله إلى أن "الهجوم على رئيس الجمهورية ميشال عون من قبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع هو منتظر واستكمال لحربه التاريخية وقبوله لأي دور مأجور لضرب الرئيس عون".