الجزيرة - السعودية

خلال رسالة شفهية بعث بها للرئيس المصري

ولي العهد يؤكد حرص المملكة على تقوية التضامن العربي بشكل شامل

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - رسالة شفهية لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تتعلق بأواصر الأخوة، والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها. كما أكّد سمو ولي العهد اهتمام وحرص المملكة على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتقوية التضامن العربي بشكلٍ شامل، بما يحقق تطلعات وآمال الدول العربية وشعوبها في التقدم والرخاء والازدهار. ونقل الرسالة الشفهية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية خلال استقبال فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لسموه في قصر الاتحادية بالقاهرة.

أخبار الخليج - البحرين

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيسة وزراء بريطانيا

بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى ليز تراس بمناسبة فوز معاليها برئاسة حزب المحافظين.

وقد أعرب سموه في البرقية عن خالص تهانيه بمناسبة فوز معاليها برئاسة حزب المحافظين، متمنياً سموه لمعاليها التوفيق والنجاح عند توليها منصب رئاسة الوزراء في بريطانيا لمواصلة العمل لتحقيق المزيد من التقدم والنماء للمملكة المتحدة وشعبها الصديق.

وأشاد سموه بالعلاقات التاريخية الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة وشعبيهما الصديقين في مختلف المجالات.