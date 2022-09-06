الجمهورية/ إيفا ابي حيدر

تحت عنوان "البنزين في المرحلة الأخيرة قبل رفع الدعم" كتبت "أبي حيدر"

من المتوقع ان ينهي مصرف لبنان الدعم عن البنزين كليًا اعتبارًا من الاسبوع المقبل ليصبح سعر الصفيحة مدولرًا بالكامل، أي وفق سعر الدولار في السوق الموازي. فهل تصبح تسعيرتها بالدولار بالكامل على ان يدفعها المواطن بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف؟ خطى مصرف لبنان الخطوة ما قبل الاخيرة لرفع الدعم عن البنزين نهائيًا. وبعدما عمد أمس إلى خفض الدعم إلى 20% عبر منصة صيرفة و80% من السوق الموازي، وهذا ما يفسّر الزيادات التي لحظها سعر البنزين أمس. وفي هذا الإطار، أشار رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس لـ"الجمهورية"، إلى انّه بعد الرفع التدريجي للدعم عن البنزين، وحيث من المتوقع ان تصبح مدولرة كليًا الاسبوع المقبل، حان الوقت لمعالجة كيفية بيع البضاعة، لا سيما في وضع اللاستقرار لليرة اللبنانية وتقلّبات سعر الصرف ما بين 1000 و 2000 ليرة يوميًا. وفي السياق، أوضح عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في بيان، انّ "مصرف لبنان يواظب على إكمال مسيرته نحو رفع الدعم غير المباشر عن استيراد البنزين بتأمينه جزءًا من هذه الفاتورة وفقاً لمنصة صيرفة، على ان تؤمّن الشركات المستوردة الجزء المتبقي من اسواق الصرافة الحرة، وكانت المعادلة حتى الآن 40% صيرفة و60% غير مدعوم، ولكن المركزي خفّض في جدول تركيب اسعار المحروقات الصادر اليوم نسبة صيرفة من 40 إلى 20 %، وارتفعت بذلك نسبة غير المدعوم الى 80 %. فمن الواضح انّ مصرف لبنان لم يتبق له الّا مرحلة أخيرة للتوقف بعدها نهائياً عن تأمين الدولار من خلال منصة صيرفة، ليصل إلى معادلة صفر صيرفة و100% سوق حرة غير مدعوم".