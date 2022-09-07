TL

إذا كان المشهد السياسي المحلي مصابا بنوبات التعثر فإن ابرز مؤشرات هذا التعثر يعكسها ترنح التأليف الحكومي.

أما الانتخاب الرئاسي فتدور في فلكه مواقف لا تتعدى الإطار الإعلامي حول المواصفات التي يضعها هذا الفريق أو تلك المجموعة السياسية للرئيس المقبل وسط تحذيرات من الإنزلاق إلى فراغ رئاسي.

لكن تعبير الفراغ الرئاسي تحفظ عنه الرئيس نجيب ميقاتي قائلا: لا فراغ بل شغور تملأه حكومة تصريف الأعمال.

المنار

فيما البلد ينتظر ترسيم الخطوط البحرية كأمل للاستنقاذ، تداخلت الخطوط الى حدود التشابك، والامل بألا نصل الى الاشتباك على مشارف الاستحقاقات الملحة في بلد يستحق واهله من المعنيين غير ما يقدمون .

mtv

إسمع تفرح، جرب تحزن. إنها العبارة الوحيدة التي تختصر ما قاله جبران باسيل في مؤتمره الصحافي اليوم. فالإتهامات التي ساقها بحق نبيه بري وسمير جعجع من دون أن يسميهما ليست جديدة. فهي مستعادة مكررة. لكن اللافت عند باسيل هو محاولة إثبات براءة الذات عبر الإدعاء أنه "ما علينا شي، "فيما الآخرون يشكلون عصابة، إن كان في الكهرباء أو في الملفات الأخرى.

NTV

قدم جبران باسيل البيان الرئاسي الأول.. وأعلن ضمنه تمرده على حكومة تصريف الأعمال مع نهاية العهد لم يتعب رئيس التيار من ست عشرة سنة "ما خلونا"، فأعد لهذه المعادلة اليوم مرسوما تشريعيا جوالا، تمهيدا لإدخالها المتحف الوطني من فئة الأثريات السياسية النادرة "ساعة وكسور" من التخلي عن المسؤوليات والعصيان ورمي التهم على الآخرين وإجراء محاكمات لكل الفريق السياسي المتهم، ما عدا التيار والعهد الذي خرج بإخلاء سبيل كله تحت الإدانة.. إلا الرئاسة ونسيبها الذي صاهر القصر فاعتقد أن عصمة البلاد بين يديه أراد باسيل في مؤتمر الستين دقيقة تسطير مذكرات توقيف لكل القوى السياسية والقضائية والمصرفية.

OTV

وضع جبران باسيل في مؤتمره الصحافي اليوم النقاط على الحروف، بعد إطلالتين تصعيديتين لكل من الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إثر قداس معراب.

LBC

رسم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سيناريو مريعا لمرحلة ما بعد انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، من خلال التلويح بما يلي : " نحن لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وسنعتبر الحكومة عندها مغتصبة سلطة وفاقدة للشرعية وساقطة مجلسيا ودستوريا وميثاقيا وشعبيا، ولو اجتمع معها من اجتمع، ولو اجتمع العالم كله على دعمها ضدنا .

الميادين

أفادت ​وزارة الداخلية السورية​، بأنها "صادرت 24 كيلوغرامًا من حبوب ​الكبتاغون​ المخدرة، صُنّعت على شكل صحون فخارية مغلفة بلاصق بني، شبيهة بتلك المستخدمة بصحون الحمص"، موضحةً أن "فرع مكافحة ​المخدرات​ في ​دمشق​ ضبط الحبوب المخدرة، وألقي القبض على تاجر المخدرات خلال محاولة التهريب الفاشلة، من دون أن تكشف عن وجهة الشحنة المضبوطة".

الجزيرة

دان الاتحاد العام للصحافيين ​العرب​، "الإجراءات التي أتخذتها ​إسرائيل​ من حظر حسابات ​الفلسطينيين​ الذين ينشرون جرائم الإحتلال الإسرائيلي"، وقال: "لقد قامت إسرائيل بالاتصال بشركة واتساب واقنعتها بحظر حسابات الإعلاميين والسياسيين الفلسطينيين فى فلسطين، وقامت إسرائيل بمحاربة وسائل الإعلام الفلسطينية وخاصة التي تهاجم الإحتلال وتفضح تجاوزاته".

العربية

كشفت مصادر، أن "وفدًا من 5 نواب فرنسيين ومجموعة من ​المشرعين الأميركيين​ سيزور ​تايوان​ هذا الأسبوع".