لبنان الحر

أشار النائب حسن مراد، عقب زيارة مفتي الجمهورية ​عبد اللطيف دريان​، إلى "أننا قدمنا إلى هذه الدار لتهنئة المفتي على الخطوة التي دعانا اليها في 24 من الشهر الجاري، وهذه بالنسبة إلينا ليست سابقة لأن مفتي الجمهورية حين انتخابه استطاع أن يجمع الطائفة كلها، وهذا الاجتماع المقبل هو لقاء نتشاور فيه بيننا كنواب وزملاء مع المفتي لتبقى هذه الدار سقفنا الذي نجتمع تحت قبته".

صوت لبنان

اطلع نائب رئيس مجلس النواب ​الياس بو صعب​، في مكتبه بالمجلس، من النائب وضاح صادق على دراسة أعدّها عن تعديلات للنظام الداخلي لمجلس النواب تمهيداً لمناقشتها.

radio orient

ذكر نائب رئيس ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ ​وائل الحسنية​، خلال حفلة تخريج مخيم الأشبال والزهرات والطلبة في بلدة كفرمشكي، أنه "أسوأ ما ابتلى لبنان هو نظامه الطائفي، واسشراء آفة ​الطائفية​ والمذهبية، بحيث فتتته الانقسامات وأهلكته المحاصصات، وبدل أن يتحصن بالاخاء القومي وأن يكون نطاق ضمان لللفكر الحر كما نريده نحن، تحول الى مزراع طائفية ومذهببية".

اذاعة النور

إلتقى رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، بحضور وزير الاتصالات ​جوني القرم​ والامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، وفدا مشتركا من نقابة عمال ​اوجيرو​ والاتحاد العمالي العام عصر اليوم في السراي الحكومي. وضم الوفد رئيس الاتحاد العمالي العام ​بشارة الاسمر​، ونائبه حسن فقيه والامين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر، نقيب موظفي وعمال "أوجيرو" إيلي زيتوني، نائب رئيس النقابة محمد الحنش، وأمين سر النقابة عبد الله اسماعيل.

صوت المدى

التقى وزير الخارجية والمغتربين ​عبد الله بو حبيب​، امين عام ​جامعة الدول العربية​ ​أحمد أبو الغيط​ وتم البحث في الشأنين اللبنانيّ والعربيّ وأعمال الدورة والتعاون العربي.