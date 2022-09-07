اللواء – جولي ناكوزي

قالت لقد دخلنا في أزمة إجتماعية تُنذر بحالة يُرثى لها على كافة الصُعُدْ وهي نتيجة لسياسات خاطئة انتهجتها طبقة حاكمة منذ بداية إقرار وثيقة الوفاق الوطني. وأضافت أنّ الأزمة تُملي علينا بذل كل الجهود البحثية لاكتشاف هذا الواقع بصورة مجرّدة لا تعفي فريقًا ولا تُبرِّأ آخر. كما أنّ الواقع اللبناني يُملي علينا تتبُّعْ سريع للإنحدار في مسار الأمور على المستويات المالية الإنمائية التربوية الإقتصادية المعيشية. كما أنّ مرحلة الإنحدار بلغتْ ذروتها وهي أشبه بأزمة بنيوية شاملة. وبالنسبة إلى آخر الاحصاءات التي تسلّمناها من الجهات المختصة الدولية: إنّ الكثيرين في لبنان هم في ظروف سيئة جداً، بل الأسوأ حتى من ظروف حروب الآخرين على أرض لبنان وهذا العامل هو نتيجة تتالي الأزمات من إقتصادية إلى سياسية إلى إنفجار مرفأ بيروت وما لحق ذلك من عدم الإستقرار، إلى ملامح أزمة فراغ تطل على لبنان في ظروف معيشية جد دقيقة وجد خطيرة، كما أنّ الحياة أصبحت صعبة للغاية .

الديار – محمد علوش

تناول موضوع الاستحقاق الرئاسي وتأليف الحكومة وقال بعد المواقف الحاسمة التي كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد أصدرها، برز حراك من نوع آخر عنوانه الزيارة التي قام بها رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبعد ذلك زيارة الأخير للرئيس بري، الأمر الذي لا يمكن أن ينفصل عن الإستحقاقات التي تنتظرها البلاد في المرحلة المقبلة على المستويين الحكومي والرئاسي. في هذا السياق، ينبغي الإنطلاق من نقطتين أساسيتين: الأولى هي أن الشخصيات الثلاث متفقة فيما بينها على صيغة الحكومة التي يجب تشكيلها. والثانية هي رفضها نظرية عدم قدرة حكومة تصريف الأعمال الموجودة حالياً على تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة الشغور الرئاسي. في هذا الإطار، تشير التوقعات إلى أن هذا الثلاثي سيتولى التنسيق فيما بينه أيضاً في الإستحقاق الرئاسي، خصوصاً أنه ينطلق من معادلة السعي للحفاظ على إتفاق الطائف وعدم الدخول في تغييرات للنظام بالوقت الراهن. أمّا بالعودة الى الصراع المفترض حصوله قريباً بين القوى النيابية، فلا يختلف اثنان على حق المجلس النيابي بالتشريع في زمن حكومات تصريف الاعمال. وبحسب مصادر نيابية، فإن الخلاف على التشريع بعد الفراغ الرئاسي ينطلق من موضوع الحكومة، لا من مبدأ الفراغ بحد ذاته. بينما في المقابل، هناك من يعتبر أنّ لا مشكلة بالحكومة الحالية للتولى الصلاحيات الرئاسية، لذلك فإنّ حزب الله يسعى اليوم بكل قوة لتشكيل حكومة تُنهي الصراع قبل أن يبدأ، وكي لا يلتزم بجهة، حيث لم يتخذ قرار دعم أحد بعد، لكي لا يكون ملزماً فيه حتى النهاية، تاركاً الباب مفتوحاً امام التسويات.