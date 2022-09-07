الوكالة الوطنية للإعلام

ميقاتي استقبل القرم ومكية ووفدا مشتركا من "أوجيرو" والاتحاد العمالي الأسمر: اجتماع طارىء وفوري الآن في أوجيرو لنقل الأجواء الإيجابية

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وفدا مشتركا من نقابة عمال "أوجيرو" والاتحاد العمالي العام، عصر اليوم، في السرايا الحكومية.

وضم الوفد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه والأمين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر، نقيب موظفي وعمال "أوجيرو" إيلي زيتوني ونائبه محمد الحنش وأمين سر النقابة عبد الله اسماعيل. الأسمر بعد الاجتماع، قال الأسمر: "كان الاجتماع موسعا لدى دولة رئيس مجلس الوزراء، والهدف منه معالجة حقوق المستخدمين والمياومين في أوجيرو. أسميناها حقوق، لأن هذه الحقوق حصل عليها مَن يتبع قانون العمل والقطاع العام، وهي عبارة عن اربعة مراسيم. واتفقنا على إصدار هذه المراسيم، ورصد الاعتمادات اللازمة لها، ضمن إطار من الإيجابية المطلقة أبدتها النقابة ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الإتصالات. لذلك، نحن في هذا الوقت بالذات ندعو إلى التطبيق السريع، واستصدار هذه المراسيم وتطبيق مفاعيلها المالية فورا".