لبنان الحر

التقى سفير دولة فلسطين لدى لبنان اشرف دبور، اليوم ، ممثل منظمة اليونيسيف في لبنان ادوارد بيغبيدر، بحضور رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع لبنان آمنة جبريل، رئيس البرنامج الفلسطيني نزيه يعقوب ومديرة البرامج في اليونيسيف بشرى المغربي.

صوت لبنان

دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، "الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على مطاري دمشق وحلب الدوليين في سوريا، والتي أدّت الى إضرار في المرافق المدنية وتعريض حركة الطيران المدني وحياة المدنيين للخطر.

radio orient

رأت "الكتلة الوطنيّة" في بيان أن "يبدو أن لا حدود لوقاحة بعض القوى السياسيّة في لبنان في محاولتها الفاضحة لعرقلة التحقيق، فتعتدي على القانون ومؤسّسات القضاء مجددا. فموافقة مجلس القضاء الأعلى على طلب وزير العدل هنري خوري، المحسوب على التيار الوطني الحر، تعيين قاض رديف للقاضي طارق بيطار لا يمكن اعتباره إلا هرطقة قانونيّة، واستمرارا لمسلسل الاعتداءات على سير التحقيق".

اذاعة النور

اعتبر "تحالف وطني" في بيان، أن "إرادة سلطة الأمر الواقع تظهر، مرة جديدة، مجتمعة ضرب أسس العدالة ومقوّماتها عبر الاعتداء على التحقيق العدليّ في ملف انفجار مرفأ بيروت من خلال بروز النية والتوجّه إلى تعيين محقق عدلي رديف، بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى".

صوت المدى

اعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور في تصريح، ان "القضاء يستحق معناه من عدله لا من جوره، ومن مساواته لا من تمييزه بين المواطنين، فلا يضعف امام القوي ولا يقوى على الضعيف كما هو حال البعض"، وقال: "ما يجري مع الموقوفين من ابناء دير العشائر بات تماديا في الظلم ونحن لا نريد التدخل في القضاء لكن على السلطات القضائية العليا التدخل من ضمن الاصول والصلاحيات والقوانين لرفع هذا الظلم المتمادي، الذي سببه احد قضاة التحقيق في المحكمة العسكرية ."