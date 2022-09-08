الجمهورية/ نبيل هيثم

أوضح لا أحد من المرشحين المفترضين لرئاسة الجمهوريّة يجلس على مقعد الإطمئنان الكامل. كما لا أحد منهم أيضاً يُدغدغه الاعتقاد بأنّه محظوظ أكثر من غيره بأن تسقط عليه لحظة الحظّ، فيرسو عليه الإختيار ويُخلع عليه لقب رئيس البلاد. وقال ألّا يشعر أيّ من هؤلاء بالإطمئنان، هو أمر طبيعي ومبرّر أمام مشهد رئاسي يزنّره ضباب كثيف يحجب الوجهة التي سيسلكها، أكان في اتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية او سلوك الاتجاه الآخر. وأكد أنّ أحداً من اللاعبين السياسيين، لا يمكنه الجزم في حصول انتخابات رئاسية في موعدها، بل انّ الترجيح الغالب هو أنّ الرئيس ميشال عون سيسلّم الفراغ، ولا ينفي هنا أن ثمّة من يقول العكس.

الديار/ فادي عيد

قال: إن بعض الجهات السياسية الفاعلة تبدي قلقها من تسلسل الأحداث والتطورات من تأجيل هوكشتاين لزيارته إلى لبنان، تزامناً مع قرب إجراء الإنتخابات التشريعية لـ "الكنيست الإسرائيلي"، وما يجري من مناورات من غور الأردن إلى الجولان، إضافة إلى تطورات العراق الأخيرة والضبابية المحيطة بالمفاوضات النووية في فيينا. فكل هذه العناوين، وربطاً بما يحصل في الداخل من تصعيد سياسي هو الأعنف منذ فترة طويلة، توحي بأن البلد مقبل على مرحلة جديدة في هذا الوقت الضائع ما بين التطورات الإقليمية والتهديدات "الإسرائيلية"، واقتراب الإستحقاق الرئاسي واستحالة تشكيل حكومة جديدة، إضافة إلى الإصطفافات والتحالفات السياسية، وإن كانت بداعي ما يستلزمه هذا الإستحقاق الرئاسي من مواجهات بدأت معالمها تظهر بوضوح.