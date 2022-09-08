وكالة الأناضول

أردوغان: استثمارات تركيا في صربيا شهدت قفزة نوعية

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن استثمارات بلاده في صربيا شهدت قفزة نوعية خلال الأعوام العشرة الماضية.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان، الأربعاء، خلال منتدى الأعمال التركي الصربي الذي يقام في العاصمة الصربية بلغراد.

وقال: "استثماراتنا في صربيا شهدت قفزة نوعية خلال السنوات الـ10 الماضية بارتقاء قيمتها من مليون دولار إلى 400 مليون".

وأشار إلى أن عدد الشركات التركية العاملة في صربيا تجاوز 1300 شركة، وارتفعت عدد المصانع التركية إلى 21 مصنعا".

وأعرب عن توقعاته أن يسجل عدد السياح الصرب في تركيا رقما قياسيا خلال العام الجاري، بحيث يتجاوز 300 ألف سائح.

وأضاف أردوغان: "هذه الزيارة التي نجريها مع وفد كبير من وزرائنا وممثلينا من مختلف قطاعات عالم الأعمال، هي مؤشر واضح على الأهمية التي نوليها لتعاوننا مع صربيا".

وأكد أردوغان عمق الروابط التاريخية والثقافية المتجذرة بين تركيا وصربيا.

وأوضح: "لقد عشنا معا لقرون على هذه الأراضي، وروابط الصداقة القديمة بيننا تلعب دورا مهما في الوصول إلى المستوى المثالي لعلاقاتنا".