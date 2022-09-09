"كفارادونا"... حلم جماهير نابولي بعد صيف من الغضب

لم تعد جماهير نادي نابولي الإيطالي تشعر بالقلق، بشأن كيفية نطق خفيشا كفاراتسخيليا. فعندما تم الإعلان عن انتقال اللاعب الجورجي الى نابولي في إبريل (نيسان) الماضي، طلب من زئيس النادي، أوريليو دي لورينتيس، المساعدة، فرد قائلا: "سألجأ الى حيلة جديدة وأطلق عليه اسماً جديداً، وسوف نسميه زيزي، فهذا الاسم ليس سيئاً.

بالميراس سقترب من خسارة لقب لبرتادوريس

خسر بالميراس البرازيلي، حامل اللقب في العامين الماضيين، أمام مواطنه أتلتيكو باراناينسي 0-1 في ذهاب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس، الموازي لدوري أبطال أوروبا في أميركا الجنوبية. وتقدم باراناينسي الذي يشرف عليه الدرب السابق لمنتخب، البرازيلي لويس فيليبي سكولاري على ملعبه في كوريتيبا، بفضل هذف من لاعب وسطه أليكس سانتانا، الذي تابع عرضية من المهاجم فيتور روكي في الشباك (د22).