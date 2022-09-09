TL

يترقب لبنان زيارة الوسيط الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية الى بيروت غدا بحسب ما اشارت اوساط مطلعة لتلفزيون لبنان وذلك لساعات يلتقي خلالها كبار المسؤولين.

الى ذلك إنقضى الأسبوع الأول من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون اي محاولة للبحث الجدي عن مفتاح الباب الرئاسي.

المنار

أشارت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان اثر اجتماعها الدوري بمقرها الرئيسي، برئاسة النائب محمد رعد، الى أنه "وسط المراوحة التي لا تزال تهدر الوقت والفرص وتحول دون إنجاز مهمّة تشكيل حكومة مؤهلة لتلبية متطلبات إدارة البلاد ولمواكبة الاستحقاق الرئاسي الداهم، يترقب لبنان ما سيحمله السمسار الأمريكي من جواب على الطرح اللبناني الرسمي لترسيم الحدود البحرية، ليُبنى على الشيء مقتضاه".

nbn

الى الموازنة العامة در, نحو إقرار القوانين الإصلاحية سر. رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الى عقد جلسة عامة ماراتونية صباح ومساء يومي الاربعاء والخميس وبعد ظهر يوم الجمعة من الأسبوع المقبل لدرس وإقرار مشروع الموازنة لعام 2022.

هذه الخطوة اعتبرها وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل دليل حرص على إقرار سلسلة القوانين الإصلاحية والتي وحدها قادرة أن تنتشل لبنان من شفير الإنهيار مؤكدا أن إقرار الموازنة هو العامل المحرك للجمود الذي يكبل المالية العامة بمواردها وإنفاقها, مشيرا الى أن إقرارها سيحقق الجزء الأهم من المطالب الاجتماعية المحقة كما يصبح ممكنا انتشال الجهاز الإداري للدولة من ركوده واستعادة عافيته.

mtv

لبنان يعيش في فراغ سياسي شبه تام تقريبا. فالبحث في تأليف الحكومة مجمد حتى اشعار آخر. والجدال البيزنطي حول مواصفات رئيس الجمهورية المقبل خبت في ظل غياب شبه تام للاسماء.

ولأن الطبيعة تأبى الفراغ ، فان رئيس مجلس النواب قرر ان تكون الموازنة العامة هي الحل، فدعا الى عقد جلسة عامة ايام الاربعاء والخميس والجمعة من الاسبوع المقبل، وذلك لدراسة واقرار مشروع الموازنة للعام 2022.

NTV

بسنواتها ما قبل المئة استطاعت الملكة اليزابيث الثانية نشر القلق على صحتها فتهيأت بريطاينا للإقامة الحزينة ولوداع ملكة لن يهتز عرشها مع الغياب وستؤول صلاحياتها الى الامير تشارلز من دون جدل دستوري . لكن القلق اللبناني هو على الصحة العقلية للرئيس ميشال عون الذي شارف النهايات الرئاسية بإضطرابات دستورية صاغها على شكل علامات استفهام وزرع الريبة على شرفات القصر في ليل الواحد والثلاثين من تشرين اول المقبل وأحب الرئيس في حديث للجمهورية ان يضرم النيران في الجمهورية عند نهاية العهد.

OTV

باستثناء المواقف الواضحة والصريحة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتي وضع فيها النقاط على الحروف حول مختلف الاتهامات التي تساق هذه الأيام، من دون أن تكون مستندة إلا إلى أحقاد مكشوفة ومخططات لن تمر، وفي غايب أي أدلة او حقائق، يمكن القول إن البلاد في حال ركود سياسي على رغم دخولها قبل أسبوع تقريبا المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد.

LBC

أمام الرؤساء ميشال عون، نبيه بري ونجيب ميقاتي كل على حدى، يعرض آموس هوكسين، الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل غدا، آخر تطورات الملف.

سر المفاوضات مع السلطات الاسرائيلية يملكه هوكستين، فوحده هو من يعرف هل تنوي شركة energean فعلا تأجيل استخراح الغاز لأسباب تقنية كما قالت وزيرة الطاقة الاسرائيلية اليوم ردا على سؤال، علما أن الشركة وفي رد على سؤال للLBCI أكدت أن الانتاج في حقل كاريش سيبدأ في غضون أسابيع من دون تحديد أي تاريخ.

الميادين

نفى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ما جاء على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن غالبية الحبوب الأوكرانية يتم تصديرها إلى أوروبا، وليس إلى الدول الفقيرة التي هي في أمس الحاجة إليها.

الجزيرة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ: "إن بلادها ستواصل بالتعاون مع روسيا الترويج لنشر التعددية القطبية في العالم، والعمل لإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية".

العربية

أعلنت روسيا اليوم أنها أمرت ديبلوماسيا رومانيا بمغادرة البلاد، ردا على طرد أحد ديبلوماسييها من بوخارست، بحسب ما افادت وكالة "رويترز".