لبنان الحر

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل السفيرة الايطالية نيكوليتا بومباردييري يرافقها السكرتير الأول في السفارة بياترو اينار، وحضر اللقاء الوزير السابق الدكتور الآن حكيم ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الدكتور ميشال ابي عبد الله، وجرى خلاله عرض "لآخر المستجدات لاسيما الاستحقاق الرئاسي المقبل الذي يجب ان يشكل فرصة لايصال شخصية تنقذ البلد من الوضع الراهن"، بحسب بيان للحزب.

صوت لبنان

اعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، ان "إقتراح تعيين محقق عدلي رديف في قضية التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، هو أمر لا يستقيم مع القانون الذي لم يجز ذلك، وهو اجتهاد لا سابق له، اللهم إلا إذا كان في الأمر "صفقة سياسية مشبوهة" تهدف إلى إغلاق ملف التحقيق، ومنع كشف الحقيقة خدمة لجهات محلية أو خارجية، أو بقصد تمرير قرارات إخلاء سبيل موقوفين محسوبين على جهات سياسية معينة قبل انتهاء العهد".

radio orient

بارك بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في باحة كنيسة القديسين سركيس وباخوس في بلدة عيناتا بيت كاهن الرعية الأب سليم خضرا.

اذاعة النور

أشارت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان اثر اجتماعها الدوري بمقرها الرئيسي، برئاسة النائب محمد رعد، الى أنه "وسط المراوحة التي لا تزال تهدر الوقت والفرص وتحول دون إنجاز مهمّة تشكيل حكومة مؤهلة لتلبية متطلبات إدارة البلاد ولمواكبة الاستحقاق الرئاسي الداهم، يترقب لبنان ما سيحمله السمسار الأمريكي من جواب على الطرح اللبناني الرسمي لترسيم الحدود البحرية، ليُبنى على الشيء مقتضاه".

صوت المدى

إستضاف النائب ملحم جبران طوق، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى مائدة غداء في منطقة عيون ارغش، في مناسبة الجولة الرعوية التي قام بها في منطقة بعلبك - الهرمل اليوم.