صرح المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندي بأن العودة إلى نظام التحقق السابق مرهونة بتنفيذ التعهدات المنصوصة في الاتفاق النووي من قبل جميع أطرافه,وعن التقرير الأخير لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لفت كمالوندي، إلى أنه "بطبيعة الحال وعلى غرار التقارير السابقة، سيقوم سفير ومندوب إيران الدائم بتقديم رد قانوني دامغ على هذا التقرير، خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الذرية الدولية الاسبوع القادم"، محذرا في الوقت نفسه من "تحركات وسائل إعلام دولية لحرف العبارات الغامضة والمشحونة بتفاصيل غير ضرورية أدرجها (غروسي) تعمدا في تقريره الأخير، وذلك لإثارة أجواء إعلامية سلبية ضد برنامج إيران النووي السلمي".

حذر ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، من أي مغامرة سياسية ضد بلاده، معلنا رفض طهران للاتهامات الأمريكية والبريطانية بشأن الهجوم السيبراني "المزعوم" على ألبانيا.

أصبح ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ملكا لبريطانيا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث,وبوفاة الملكة إليزابيث، يصبح ابنها الأكبر تشارلز (73 عاما) ملك بريطانيا تلقائيا وقائدا لكومنولث يضم 14 دولة أخرى، من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا.واعلنت الحكومة ولاءها للملك الجديد

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن نقل مساعدات عسكرية جديدة إلى كييف، تشمل ذخيرة إضافية لأنظمة "هيمارس" الصاروخية، ومجموعة جديدة من صواريخ "هارم" المضادة للرادارات.فيما أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، أن قوات كييف تكبدت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى بين أفرادها خلال ستة أشهر، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وبحسب تقرير البنتاغون، قدمت الولايات المتحدة حوالي 15.2 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ 2021، بما فيها أكثر من 14.5 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وافقت الولايات المتحدة على مساعدة جديدة بقيمة ملياري دولار بشكل قروض وهبات إلى أوكرانيا والدول المجاورة لها لشراء معدات عسكرية أمريكية.وجاء هذا الإعلان على لسان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وصل اليوم إلى كييف في زيارة لم يكشف عنها سابقا، لبحث المساعدة العسكرية.

قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، ان خسائر الجيش الروسي منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا بلغت 498 قتيلا، و1597 جريحا.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في نشرتها لشهر أب تدمير أكثر من 4 آلاف دبابة ومدرعة أوكرانية، ونحو 400 طائرة، بين مقاتلة ومروحية، و1650 طائرة مسيّرة، ومئات أنظمة الدفاع الجوي، وما يزيد عن 200 صاروخ "هيمارس"، و33 مدفع "هاوتزر" و5 قواذف "هاربون" مضادة للدبابات.

حاولت القوات المسلحة الأوكرانية تفجير مبنى إدارة مدينة "إنيرغودار" بطائرة مسيرة انتحارية تحمل عبوة ناسفة سقطت على سطح مبنى الإدارة.

أعربت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن أمل موسكو في أن يتمخض تقييم موضوعي للوضع في محطة زابوروجيه النووية، عن زيارة بعثة الوكالة للمحطة المذكورة.وأعربت عن أسفها لأن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تفتيش محطة زابوروجيه النووية "لا يشير إلى المذنبين بارتكاب الأعمال الإجرامية"، أي قصف المحطة.

أعرب البابا فرنسيس عن قلقه إزاء خطر التصعيد النووي، في ظل "حرب عالمية ثالثة متدرجة" تشهدها أوروبا.وقال البابا خلال اجتماع مع الممثلين الدبلوماسيين للبابوية: "للأسف، أوروبا والعالم كله يهتزون على وقع الحرب الشرسة الجارية، ونتيجة لهذه الحرب يتم انتهاك القانون الدولي، وهناك خطر تصعيد نووي، إلى جانب العواقب الوخيمة على الاقتصاد والمجتمع... نحن نشهد حربا عالمية ثالثة متدرجة".

قال مصدر في حكومة النرويج، إن بلاده تعتزم تزويد أوكرانيا، بحوالي 160 صاروخا من طراز Hellfire مع منصات إطلاق لها ومع منظومات توجيه.

أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز الطبيعي Conexus Baltic Grid في لاتفيا، استئناف ريغا استيراد الغاز الروسي مجددا.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الروسية "إيروفلوت" سيرغي ألكساندروفسكي بأن الشركة ستستأنف رحلاتها إلى تايلاند والإمارات في جدولها الشتوي.

أعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو سترد على دول البلطيق في تقييد دخول الروس وأن روسيا رغم ذلك لن تمنع الأوربيين من زيارتها، ليروا بأم العين روسيا وحضارتها.

كشف ماريوس بلاشتشاك وزير الدفاع البولندي عن نية بلاده شراء 96 طائرة مروحية من طراز "أباتشي" من الولايات المتحدة.جاء ذلك عقب اجتماع بلاشتشاك مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في قاعدة رامشتاين العسكرية في ألمانيا.

أكد رئيس البرلمان الصيني لي تشانشو، أن الصين وروسيا ستواصلان تطوير تعاونهما رغم العقوبات الغربية، وأنه لا يمكن لأي طرف ثالث التدخل في العلاقات بين البلدين.

أعلن نائب وزيرة الخزانة الأمريكية والي أديمو، أن واشنطن تأمل في أن تدعم الصين والهند تحديد سقف أسعار النفط الروسي. وقال أنه بغض النظر عما إذا كانت الهند والصين أو دول أخرى تدعم هذه المبادرة، فإن "سقف الأسعار سيكون إجراء فعالا".

اعلن مصدر أوروبي مطلع، أنه من غير المرجح أن تؤيد جميع دول الاتحاد في الوقت الراهن قرار تحديد سقف أسعار الغاز الروسي.وقال المصدر: "الآراء متباينة في دول الاتحاد الأوروبي، ولا أعتقد أن معظم الدول الأعضاء ستدعم هذا القرار الآن، لأنه يجب على الجميع فهم تأثير مثل هذا الإجراء"

أعلنت الأمم المتحدة وقف شحنات المساعدات إلى إقليم تيغراي الإثيوبي، بعد تجدّد الاشتباكات في شمال البلاد.وينعقد اليوم اجتماع طارئ لوزراء طاقة الاتحاد الأوروبي، لبحث تحديد سقف أسعار الغاز الروسي.

راى رئيس وزراء هنغاريا فكتور أوربان، إن العقوبات المفروضة ضد روسيا،لم تجد وقال : "حاليا هناك 11 ألف عقوبة تم فرضها ضد روسيا، لكن .. محاولات إضعاف الروس لم تنجح. على العكس من ذلك، فإن التضخم الحاد ونقص الطاقة الناجم عن العقوبات قد يجبر أوروبا على الركوع".

قال روبرت هابك نائب المستشار ووزير الاقتصاد الألماني، إن ضخ الغاز الروسي إلى بلاده توقف منذ أسبوع، لكن عملية ملء مرافق التخزين مستمرة، ونوه بأن الأسعار مرتفعة، لكنها غير متفجرة.

وصل وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان، والتقى الرئيسة تساي إنغ ون، وسط استمرار التوتر مع الصين.

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن سلطات ألبان كوسوفو في بريشتينا وضعت خطة لاحتلال شمال كوسوفو وميتوهيا بهدوء.: "الألبان يحاولون سرا، بمساعدة قواتهم الداعمة من الخماسية (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا)، شغل واحتلال شمال كوسوفو وميتوهيا بهدوء. للسيطرة الكاملة على بحيرة غازيفود، مما يعني انتهاكا جديدا لاتفاقيات بروكسل".وحذر بروكسل وسلطات كوسوفو من أن الشعب الصربي لن يتسامح بعد الآن مع العنف أو انتهاكات القانون الدولي

أعلنت الشرطة الأمريكية، اعتقال مشتبه به على صلة بمقتل صحافي في مدينة لاس فيغاس، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن المعتقل سياسي وتمسه معلومات كشفها الصحافي مؤخرا,وكان الصحافي الاستقصائي جيف جيرمان الذي عثر عليه ميتا جراء طعنات سكين ,يعمل على سلسلة مقالات نشرتها صحيفة "لاس فيغاس ريفيو جورنال" تركز على اتهامات بارتكاب تجاوزات من قبل مسؤول في منطقة كلارك التي تشمل لاس فيغاس، يدعى روبرت تيليس

نقلت مصادر دبلوماسية رفيعة أن الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سوف يعين النمساوي، فولكر تورك، مفوضا ساميا لحقوق الإنسان خلفا لميشيل باشليه.