قال وزير الخارجية السوري إن بلاده تعرضت لواحدة من أعنف هجمات الإرهـاب، وطالب بخروج القوات الأجنبية غير الشرعية التي تستمر بدعم فلول الإرهاب وسرقة ثروات الشعب السوري وحرمانه منها" واوضح في كلمة عبر الفيديو أمام المؤتمر العالمي لضحايا الإرهاب المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك،إن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها سوريا "أسفرت عن سقوط عشرات آلاف الضحايا بين شهيد وجريح وتشريد الملايين وإلحاق دمار بالبنى التحتية والأملاك العامة والخاصة".

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن الجيش الأمريكي أدخل 6 ناقلات ضخمة محملة بأسلحة وذخيرة ترافقها مدرعتان دخل من شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي واتجه جنوبا إلى مدينة الحسكة"في منطقة الجزيرة السورية.

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية بالجيش الأردني، محاولة تسلل وتهريب قادمة من الأراضي السورية، أسفرت عن مقتل مهرب وفرار آخرين إلى داخل العمق السوري

نفذت قوات البحرية المصرية والأمريكية تدريبا مشتركا لتبادل الخبرات في مجال القوات الخاصة البحرية SOF-10، استمر عدة أيام بنطاق الأسطول الشمالي المصري بالبحر المتوسط.و شمل التدريب على تنفيذ أعمال الغطس الهجومية المشتركة، وحق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المتشبه بها.كما تدربت القوات على تنفيذ أعمال التسلل البحري والإغارة على جزيرة منعزلة، وأظهرت مدى القدرة والكفاءة القتالية العالية التي تتمتع بها.

قال موقع "مصر تايمز" المصري، إن الرقابة الإدارية ألقت القبض على خبير هندسي بوزارة العدل، متلبسا بتقاضي رشوة مقابل تزوير تقرير لتقديمه للمحكمة.

أعلنت "هيئة الحشد الشعبي" في العراق أنها أحبطت مخططا يقوده "حزب البعث" المحظور ضد أمن البلد وزيارة الأربعين في محافظات كربلاء المقدسة وبابل والمثني والديوانية.

حذر مركز مراقبة الإنترنت المستقل في العراق من تعرض البنية التحتية للإنترنت إلى التهديد في البلاد بعمليات إرهابية.

أعلن "وزير القائد" الحساب المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفضه عودة أعضاء الكتلة الصدرية إلى مجلس النواب.وتابع قد كان أول النتائج المتوخاة من انسحابهم هو سد كافة الطرق للتوافق مع ما يسمى الإطار التنسيقي فمثلي لا يتوافق معهم البتة"."ثم أن رجوع الكتلة إلى مجلس النواب فيه احتمال ولو ضعيف في إيجاد هذا التوافق، وهو ممنوع عندنا، وفي حال منعه، فإن عودتهم ستكون انسدادا سياسيا مرة أخرى،

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أنه أجرى محادثات مع نظيره السعودي للتوسط بشأن الإفراج عن حاج إيراني معتقل بالسعودية. وتبادل وزيرا خارجية الإيرانية والعراقية بعد المحادثة الهاتفية ، وجهات النظر بشأن آخر تطورات المفاوضات لإلغاء الحظر.

أكدت الإدارة الأمريكية، التزامها بدعم إقليم كردستان وتكثيف الجهود لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية في بغداد، وخاصة الخلاف حول النفط والغاز.وبحث رئيس الوزراء الاقليم مسرور بارزاني في مكتبه بأربيل مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، تطوير العلاقات بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان وآخر التطورات في الوضع السياسي العراقي.

قال السفير الروسي في الجزائر فاليريان شوفايف، إن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا قد تتم قبل نهاية العام الجاري.و أنه، يتوقع "أحداثا مهمة" في العلاقات بين البلدين بحلول نهاية العام.

ألغت محكمة النقض الفرنسية، مصادرة أصول الصندوق السيادي الليبي من قبل شركة كويتية، في قرار يرجح أن يشكل سابقة في أوروبا من حيث الأصول المجمدة بموجب العقوبات الدولية.ورحبت هيئة الاستثمار الليبية بالقرار. وقال جان سيباستيان بازيل أحد محاميها في بيان إنه "بتطبيق حل من حيث المبدأ نابع من القانون الأوروبي، فإن محكمة النقض تعزز بقوة حماية الأصول المجمدة وفعالية اللوائح الأوروبية والدولية".وجاء في حكم الإلغاء أن "إجراءات التجميد محدّدة بعبارات مماثلة في اللائحة الخاصة بإيران وتلك التي تتعلق بليبيا".

اعتذر المبعوث الخاص لمفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة للوضع في وسط البحر المتوسط، فنسنت كوشتيل،عن تصريحاته السابقة بشأن الأمهات التونسيات للمهاجرين غير القانونيين.وقال أقر بأنها لم تكن لائقة. أنا آسف، للأمهات اللوتي فقدن أبنائهن. إن إحباطي من الأعداد المتزايدة للذين فقدوا حياتهم، والحصانة التي يتمتع بها المهربون لا تبرر كلماتي"

كشف رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم،عن "انسحاب دولة الإمارات العربية من الآلية الرباعية التي نشطت مؤخرا في حل الأزمة السياسية المتطاولة في السودان".وقد التقى وفد منا بالسفير الأمريكي الجديد وشرحنا الأزمة في البلاد".