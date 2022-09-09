لجمهورية / جوني منير

أوضح أنه من الخطأ اعتبار أنّ المشهد السياسي استُكمل مع اعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل مواقفهم على التوالي. وأضاف: صحيح انّ هذه المواقف الثلاثة تضمنت هجمات سياسية حادة وكشفت أكثر فأكثر عن حدّة النزاع الدائر، الّا أنّ التعبير الأكثر دقّة هو في اعتبار هذه المواقف المؤشر الفعلي لبداية مرحلة جديدة ستشهد مواجهات عنيفة على كافة المستويات، خصوصًا الدستورية منها، وايضًا على مستوى الشارع، ومن دون الالتفات إلى حجم الخسائر التي ستلحق باللبنانيين وبما تبقّى من أشلاء دولتهم.

الديار / كمال ذبيان

قال: مضى الاسبوع الاول من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، والمحددة بشهرين تبدأ في اول ايلول وتنتهي في 31 تشرين الاول المقبل، وفق المادة 49 من الدستور، ولم يدع رئيس مجلس النواب نبيه بري الهيئة العامة للمجلس لانتخاب خلف للرئيس ميشال عون. ولفت إلى أن بري تريث في الدعوة، لان طبخة رئاسة الجمهورية لم تنضج بعد لا لبنانياً ولا اقليميا ودولياً، اذ وضعت مواصفات عديدة للمرشح للرئاسة الاولى، من قبل كل فريق سياسي الذي يحاول ان تكون مطابقة للمرشح الذي يختاره او يتمناه، حيث تكثر الاسماء المتداولة، منها الجدي وبعضها للمناورة والبعض الآخر للفكاهة والتسلية.