TL

مع دخول الاسبوع الثاني من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد لا مؤشر على اي جديد في هذا الاتجاه كما لم يسجل اي خرق في الملف الحكومي وعليه ومع تقدم دعوة الرئيس نبيه بري الى جلسة عامة ايام الاربعاء والخميس والجمعة من الاسبوع المقبل لدرس وإقرار مشروع الموازنة لعام 2022 لم يخرق المشهد السياسي والانتخابي سوى الزيارة الخاطفة للوسيط الرئاسي الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية اموس هوكشتاين ولقائه الرؤساء الثلاثة مشيرا في ختام الزيارة التي استمرت ثلاث ساعات إلى أن هناك تقدما في المفاوضات من أجل إبرام اتفاق يكون لصالح الاقتصاد اللبناني، وسنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى اتفاق يرضي الجميع. هذا في الداخل.

المنار

تفاؤل مفرط على المنابر، ولا جديد يعتد به في المحاضر. هي خلاصة زيارة الموفد الاميركي عاموس هوكشتاين القادم من تل ابيب الى بيروت للتفاوض حول الحدود البحرية. فعند حدود الزيارة السابقة بقي الموقف اللبناني باجماع المعنيين، وعلى حبال الوقت اتى اللاعب الاميركي، محاولا كسب المهل لمصلحة الاسرائيلي، وان كان مذعنا لمعادلات القوة اللبنانية.

nbn

الخواء على المسارين الرئاسي والحكومي لم ينحسب اليوم على مسار الحدود البحرية الذي تأبط ملفاته الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في زيارته القصيرة لبيروت.

صحيح أن تفاصيل ما يحمل في جعبته ما زالت بمعظمها طي الكتمان لكن الصحيح الا جواب خطيا فيها على المقترحات اللبنانية والصحيح أيضا ان الرجل الآتي من فلسطين المحتلة بعد محادثات مع مسؤولين أوروبيين وشركات نفطية معينة حرص على الحديث عن تقدم محلوظ في المفاوضات قائلا إنه متفائل في الوصول إلى إتفاق.

mtv

ماتت الملكة عاش الملك. الملكة اليزابيت الثانية غادرت العالم في عمر ال 96 وتركت بريطانيا التي حكمتها حوالى سبعين عاما ، كانت مليئة بالانتصارات حينا ، وبالخيبات احيانا أخرى.

ولأن التاريخ لا يتوقف عند شخص واحد مهما كان دوره وتأثيره، فان الملك الجديد تشارلز الثالث سيخاطب شعبه بعد ربع ساعة من الان، الى ان يعلنه مجلس الخلافة غدا السبت ملكا بصورة رسمية من شرفة قصر سانت جيمس.

اذا، الامور تبدو واضحة في عاصمة الضباب، فيما محادثات آموس هوكستين في لبنان تبدو مغلفة بالضباب والالتباسات الكثيرة.

NTV

في كل زيارة الى بيروت يترك آموس هوكستين اسرارا في آبار نفط ويحتفظ اللبنانيون بمجالس الترسيم وهم الذين لا يؤتمون على بلد فبساعتين مع كسور دقائقها اجرى الوسيط الاميركي جولة محادثات بين القصور والسرايات وانهى ترسيمه التفاؤلي بتصريح مقتضب من صالون الشرف في المطار قبل ان يغادر مصحوبا بمواقف تأمل انجاز الاتفاق باسرع وقت وأمناء السر الذين التقاهم هوكستين احتفظوا بالمدولات في انتظار تقديم الرد اللبناني على اشكاليات تم طرحها في هذه الجولة واكتفت سطور مقتضبة من السرايا الحكومي بالاشارة الى انه تمت خلال الإجتماع مناقشة الأفكار التي يحملها الموفد الأميركي على ان يصار الى التشاور بشأنها وابلاغ هوكستين الجواب عليها في وقت قريب لكن ما هي هذه الافكار المطروحة اميركيا؟

OTV

باستثناء تكرار الإعراب عن التفاؤل، والتشديد على مواصلة العمل للتوصل إلى اتفاق، لم تحمل التصريحات الإعلامية المقتضبة التي أدلى بها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين خلال زيارته المقتضبة للبنان أي جديد.

أما بعيدا من الإعلام، وبغض النظر عما يثار ويسوق بشكل مستمر، من معطيات مغلوطة ومعلومات تكون مبنية على تمنيات أو تحليلات أكثر منها وقائع دقيقة، فمن الواضح أن الجو العام المحيط بالزيارة إيجابي، من دون أن يعني ذلك التوصل إلى أي نتائج نهائية أو حاسمة حتى الآن. ومن الأكيد أيضا أن الرغبة بالتوصل إلى اتفاق قائمة، ولاسيما عند الجانب الأميركي، بعيدا عن أي تأثيرات سلبية يمكن أن تؤدي إليها نتائج الاستحقاقات الداخلية المرتقبة لدى كل من لبنان، المقبل على انتهاء ولاية رئاسية وخطر شغور رئاسي من جهة، والعدو الاسرائيلي الذي يستعد لانتخابات داخلية قد تحمل رافضي مبدأ الاتفاق إلى السلطة من جهة أخرى.

LBC

هذه المرة لم يجتمع الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا ليلتقوا هوكستاين، كما حصل في المرة السابقة، بل إن الأخير زارهم فرادى، قد لا يكون الشكل مهما، لكنه يعكس تباعد الرؤساء، فيما الترسيم لم يحسم بعد بل يبدو أنه يحتاج إلى أكثر من جولة.

الميادين

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بعض الشركاء الأجانب يشككون في اتفاقيات صفقة الغذاء، فيما يتعلق بتصدير الحبوب من أوكرانيا.

الجزيرة

تعهد ملك بريطانيا تشارلز الثالث، في كلمة له اليوم الجمعة، بأن يخدم وطنه طوال حياته ويدافع عن الدستور، وذلك في أول خطاب له بعد يوم من وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاما.

العربية

يستعد الأمير وليام منذ سنوات للحظة التي حلّت الخميس بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، إذ أصبح الرجل الذي يحظى بشعبية واسعة وريثاً للعرش البريطاني وهو في سن الأربعين، وسيكون تحت المجهر أكثر بفعل انكفاء شقيقه هاري عن العائلة المالكة.