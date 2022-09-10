لبنان الحر

أكّد رئيس الجمهوريّة ميشال عون، "أهميّة تطوير العلاقات بين لبنان والمكسيك في مجالات مختلفة، لاسيّما مع وجود جالية لبنانيّة أو من أصل لبناني، يزيد عدد افرادها عن 500 ألف شخص".

صوت لبنان

أعلن وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، بعد اجتماع لـ "اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام" برئاسة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، "أننا استكملنا لقاء اللجنة المالية اليوم، وتداولنا بما كنا قد فكرنا فيه من سيناريوهات بالأمس. ولم نتمكن من اتخاذ قرارات ولا على أي مستوى، ومثلما قلت فإن الجلسات ستبقى منعقدة لغاية ايجاد الحلول خصوصا على مستوى القوى العسكرية، والتربية والقضاء، وعلى مستوى كل القطاعات، ولا قرارات اتخذت اليوم بل كان هناك تداول ومناقشة واستماع لتقارير وزارة المال وللسيناريوهات، ومدى الكلفة. وننتظر أن تبدأ في الأسبوع المقبل جلسات الموازنة لنتمكن من أن نرى من خلالها باي اتجاه ستذهب القرارات".

radio orient

شار النائب كريم كبارة، بعد اجتماع استثنائي لمتابعة أزمة المياه المتفاقمة في مدينة طرابلس وضواحيها، بحضور نواب طرابلس، الى "اننا عرضنا خلال الإجتماع أزمة المياه التي يعاني منها أهلنا في طرابلس، وبحثنا في آليات الحل خصوصا لجهة العمل على تأمين التيار الكهربائي بشكل منتظم لمضخات المياه بما يمكنها من تزويد مناطق طرابلس بالمياه بشكل شبه دائم، ومن بين الحلول التي تمت مناقشتها تأمين التيار الكهربائي لمؤسسة مياه الشمال من كهرباء لبنان أسوة بباقي المناطق وسبل تعزيز هذه التغذية من خلال المحطات الكهرومائية بعد إعادة تأهيلها بشكل سريع، فضلا عن تأمين كميات كافية من مادة المازوت عند الضرورة القصوى للحؤول دون انقطاع المياه عن طرابلس".

اذاعة النور

أكد المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان، أنه "لا يمكن السكوت عن الاستهتار الحكومي الشامل، كما لا يمكن السكوت عن الارتفاع الجنوني للأسعار وفلتان الأسواق، وسط كارتيلات تجارية تمارس دور الجيوش المحاربة"، مخاطباً الحكومة :"لا بد من إنقاذ ما أمكن من أسواقنا، لا بد من استنفار شامل، لا بد من إنقاذ قوة الدولة الحكومية، لا بد من كبح الحرب النقدية الاقتصادية، لا بد من إنقاذ الموسم الدراسي المدرسي والجامعي، خاصة في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، لأن الكثير من التلاميذ والطلاب تركوا المدارس، وهذا أمر خطير، وهو بحجم إسقاط لبنان، وكفانا دفنا لرؤوسنا في الرمال".

صوت المدى

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه اليوم، النائب وائل أبو فاعور وبحث معه في الأوضاع العامة.