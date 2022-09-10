مع استمرار النتائج المتشلبه لاستطلاعات الرأيـ، التي تبين أن قوة أحزاب اليمين المعارض بقيادة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو ستزيد في الانتخابات البرلمانية القادمة في تشرين الثاني القادم ولكن حجم هذه الزيادة لا يمكنه من تشكيل حكومة وأن فقوة معسكر الحكم الحالي بقيادة يائيرلبيد لا تنجح في تعويض خسائرها وهي أيضاً لا تحصل على ما يكفي من مقاعد لتشكيل حكومة لذل فقد بات الهدف لدى معسكر لبيد منع نتنيتهو من توفير 61 مقعداً بأي ثمن ومنعه مع العودة الى الحكم والتوجه الى الانتخابات مرة أخرى بعد ستة أشهر تتم أيضاً فيظل هذه الحكومة.

أصيب 22 فلسطينياً بالرصاص وبحالات اختناق في بيت دجن وبيتا وعينبوس غي محافظة نابلس وكفر قدوم شرقي قلقيلية والجيب قرب القدس المحتلة جراء مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواقع نتفرقة من الضفة الغربية بما فيها ضواحي القدس.