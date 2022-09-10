تمكنت القوات الأوكرانية من اختراق الدفاعات الروسية في شرق أوكرانيا، وأحرزت تقدماً باتجاه خط البسكك الحديدة الرئيسي الذي يزودى القوات الروسية بالإمدادت ولم تسمح أوكرنيا للصاحفيين المستقلين بدخول المنطقة وتأكيد مدى تقدمها لكن مواقع اخبارية عرضت فوراً صوراً لجنود يهتفون من فوق عربات مدرعة تمر أمام لافتات تحمل أسماء بلدات كانت تحت سيطرة روسيا وقوات روسية تستسلم.

من المقرر أن يعلن تشارلز الثالث ملكاً خلفاً لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية رسمياً خلال اجتماع لمجلس الخلافة يعقد في قصرسانت جميس بلندن ووعد الملك تشارلز الثالث في أول كلمة له للأمة بعد اعتلائه العرش بخدمة البريطانيين طوال حياته مستلهماً إرث والدته الراحلة والالتزام السابق لبذي قطعته على نفسها وقال تشلرلز: أجدد أمامكم هذه الالتزام بالخدمة طوال حياتي، مشيداً بحياة الخدمة التي عاشتها والدته التي توفيت الخميس وبمحبتها لتقاليد وتمسكها بالتقدم فضلاً عن عاطفتها وظرفها.

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن رد إيران الأخير بشأن إحياء الاتفاق حول برنمجها النوي يمثل خطوة إلى الوراء مؤكدا ان واشنطن لن تسلرع للانضمام إليه مجدداً بأي ثمن فيما نكثف إيران ضغوطها لإغلاق تحقيق الوكالة التابعة للأمم المتحدة حول عدة مواقع غير معلنة وباتت القضية شرطاً أساسياً لطهران في مفاوضات إعادة العمل يالاتفاق النووي.