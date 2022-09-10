التزمت المحكمة الاتحادية العراقية بقرارها الأخير بشأن دعوى حل البرلمان محتفظة بموقعها على التل بعيداً عن أطراف النزاع مقدمةً للتيار الصدري والإطار التنسيقي صياغات كالهدايا المؤقتة والمحسوبة معلنةً أنها لا تملك الاختصاص في هذا الأمر.

على إثر التعديل الذي طال الحكومة الجزائرية استقر رأي الرئيس عبد الميد تبون على أسماء وزراء سيتم إيفادهم الى الدول العريية لتسلم قادتها دعوات لحضور القمة العربية المنتظرة مطلع تشرين الثاني المقبل. وأكدت مصادر مطلعة أن كل شئ جاخز لتنقل الموفدين بدءاً من الاسبوع الحالي لتنفيذ مهامهم.

على الرغم من الضربات الجوية التي نفذها القوات الروسية والسورية بقصفها مواقع تحصينات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي والحملة الأمنية الواسعة التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية في مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة أعلنت حسابات ومعرفات إعلامية موالية للتنظيم تنفيذ 14 عملية إرهابية في مناطق متفرقة شمال شرقي سوريا راح ضحيتها 31 قتيلاً بين مدنيين وعسكريين في وقت كشف مسؤول عسكري بارز من قسد أن خلايا التنظيم حاولوا فتح ثلاثة ممرات أمنية عبر البادية السورية لعبور نحو الفرات شرقي البلاد، ةاتهم القوات الموالية لحكومة دمشق بغض الطرف عن تحركاتها وأنشطتها المريبة.