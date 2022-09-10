استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيس رابطة قدامى القوات المسلحة اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر على رأس وفد من الرابطة.

عرض الوفد المشكلات التي يعاني منها أعضاء الرابطة والحاجات الضرورية بالنسبة إليهم.

من جهة أخرى، أثنى العماد عون على الجهود التي يقوم بها أعضاء الرابطة بوصفهم الممثلين الشرعيين الوحيدين للضباط والعسكريين المتقاعدين، والمدافعين عن قضاياهم والساعين إلى تحصيل حقوقهم.

كما أكد أن قيادة الجيش تبذل أقصى طاقتها لمساندة الرابطة في مساعيها، تقديرًا للتضحيات الكبيرة التي قدمها الضباط والعسكريون المتقاعدون في معرض الخدمة. وشدد على أهمية مواصلة التنسيق بين الجيش والرابطة خلال هذه المرحلة الصعبة التي تستدعي توحيد الجهود لما فيه مصلحة الضباط والعسكريين جميعًا، سواء المتقاعدون أو الذين هم في الخدمة الفعلية.

أقيم في حقل رماية مزرعة حنوش، حفل تخريج وتوزيع شهادات على عسكريين من مختلف قطع الجيش ووحداته ومن المديرية العامة للأمن العام، بعد أن تابعوا بنجاح دورات قنص تأسيسية ومداهمة ومعلم هبوط وتنشئة المقاتل البدنية الأولى والثانية. حضر الحفل قائد المدرسة العميد الركن فادي مخول ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من الضباط، بالإضافة إلى فريق تدريب أميركي وبريطاني وعدد من المدعوين. وقد ألقى العميد الركن مخول كلمة في المناسبة جاء فيها: "وَسَطَ الأخطار والتحدياتِ التي يمرُّ بها الوطن، والمهمّاتِ الجسامِ التي تنفذها وحداتنا حفاظاً على وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، يأتي تخرّجُكُم تأكيدًا إضافيًّا لقوّة جيشِكم، وقرارِهِ الحازمِ في التصدي لأعداءِ لبنان، مهما كانت أحجامُهُمْ ووسائلُهُمْ وأساليبُهُم الإجرامية. فافخروا بأنّكم أبناءُ مؤسّسةِ الشرف والتضحية والوفاء، وبأنّكم ارتقيتم بمستواكم القتالي إلى مراحل متقدمة، واعملوا على استثمار ما حصّلتموه، واسعوا دائمًا إلى مراكمة المعارف والتفوُّق على الذات وعدم الركون إلى ما تمّ تحقيقه من خطوات".

وفي الختام، نفّذ المتخرجون تمريناً تكتياً تخلَّله تنفيذ رمايات بالذخيرة الحيّة.

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ 8/9/2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة حراجل المواطنين (م.ب.ز.) و(ع.م.) و(ب.ج.) لوجود عدة بلاغات ومذكرات توقيف بحقهم بجرم إطلاق النار على أشخاص في تواريخ مختلفة.

كما أن الأول قد ترأس عصابةً تقوم بالإتجار بالمخدرات وفرض الخوات وافتعال إشكالات في الضاحية الجنوبية تخللها إطلاق نار وقذائف على دورية للجيش ومستشفى ومحطة محروقات وعدد من المحال التجارية ما أدى إلى إصابة أشخاص. كذلك قامت العصابة بتهديد أشخاص وبأعمال سلب بقوة السلاح وخطفت أحد السوريين. ضُبطت بحوزة الموقوفين أسلحة وذخائر حربية ومخدرات.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص.

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: أوقفت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات في بلدة الدورة- الهرمل المطلوب (ج.ص.ع.) بجرم تهريب مطلوبين وسرقة سيارات والإتجار بالمخدرات وإطلاق النار على دوريتين للجيش. والموقوف هو شريك المطلوب علي منذر زعيتر (أبو سلة) ويعمل معه في تجارة المخدرات.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: بتاريخ 9/9/2022 الساعة 8.30 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة خلدة، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق عاليه والشوف، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 9.45 من فوق البحر غرب بلدة السعديات.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ 9/9/2022 الساعة 8.55 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالي 214 متراً ولمدة 23 دقيقة. تتمّ متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ 9/9/2022 الساعة 8.30، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا وصولاً حتى مدينة طرابلس، ونفذتا طيراناً دائرياً فوق جميع المناطق اللبنانية، ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 9.20 من فوق البحر مقابل بلدة الناقورة. تجري متابعة موضوع الخرقَيْن بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.