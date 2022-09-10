عودة هوكشتاين

بعد طول انتظار، عاد الوسيط هوكشتاين الى بيروت اخيرا وجال على المسؤولين، من دون ان يحمل في جعبته اي جديد وفق ما رشح من لقاءاته. وبعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حيث عرض لنتائج الاتصالات التي اجراها مع الجانب الاسرائيلي وبعض النقاط المتعلقة بالمفاوضات، واستمع الى وجهة نظر لبنان حيال بعض النقاط التي يجري البحث في شأنها، قال: "كان اجتماعاً ممتازاً وأعتقد أننا احرزنا تقدماً جيداً في هذا المجال، … وأنا ممتن للرئيس عون على استقباله لي وعلى المناقشات التي اجريناها خلال الاجتماع ومتفائل في الوصول الى اتفاق".

بعد بعبدا، توجه الى عين التينة حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري. وافادت المعلومات ان بري أكد "تمسك لبنان باتفاق الإطار وعزمه على الاستثمار لثرواته في كامل المنطقة الاقتصادية الخاصة به وحقه وسيادته"، مشدداً على "ضرورة العودة الى الناقورة للتفاوض غير المباشر برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية".

وفي السراي، استقبله رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الوفد المرافق لهوكشتاين والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر. وفي خلال الاجتماع تمت مناقشة الافكار التي يحملها الموفد الاميركي على ان يصار الى التشاور بشأنها وابلاغ هوكشتاين الجواب عليها في وقت قريب.

بعد ذلك، انتقل هوكشتاين الى مطار رفيق الحريري الدولي منهيا زيارته لبنان. وقبل المغادرة قال في مؤتمر صحافي: "نتقدم في المفاوضات من أجل إبرام اتفاق يكون لصالح الاقتصاد اللبناني، وسنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى اتفاق يرضي الجميع".

وحملت السفارة الأميركية ما حصل بتغريدة جاء: "كنّا سعداء بدعم زيارة المبعوث الخاص والمنسق آموس هوكشتاين إلى لبنان اليوم. نحن نردد تفاؤله. إنّ الولايات المتحدة ملتزمة بالمساعدة في صياغة اتفاق لشعب لبنان".

الفيول الايراني

تفرّغ الرئيس نجيب ميقاتي للبحث في الاوضاع المعيشية في السراي حيث استقبل وفدا "كهربائيا". واجتمع مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض قبل الظهر، بمشاركة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، والمديرة العامة للنفط أورور فغالي. وقال فيّاض بعد الاجتماع: عرضنا ضرورة تغذية شبكة كهرباء لبنان كي نحافظ على استمرارية المرفق العام (…) اما بالنسبة الى الهبة الإيرانية فقد اعاد الرئيس ميقاتي التأكيد انها ليست مشروطة، وأطلعناه على أسماء وفد اللجنة الفنية الذي سيقوم بزيارة ايران للاطلاع على مواصفات الفيول الذي نحتاجه والكميات التي ستكون متاحة لنا. كما أطلعناه على ما نقوم به لجهة البحث عن مصادر أخرى للفيول، وفي هذا الاطار أجريت اتصالاً بوزير النفط الكويتي، خصوصاً ان الكويت تقف دائماً الى جانب لبنان، وهي مع جميع اللبنانيين من دون تمييز، وسنتابع هذا الموضوع. كما اننا على اتصال مع دولة الجزائر الشقيقة لإعادة إمكانية إحياء استجرار الفيول من هناك (…)”.

تعليق اضراب أوجيرو

أعلنت نقابة موظفي هيئة أوجيرو تعليق الإضراب لمدة اسبوع إفساحاً في المجال أمام إتمام المفاوضات. وأوضح رئيس نقابة موظفي أوجيرو أن اجواء الاجتماع مع وزير الاتصالات كانت ايجابية وهو سيرفع مطالب النقابة الى مجلس الوزراء وقال: كبادرة حسن نية سنعلق الاضراب لمدة اسبوع وسنستمر في المفاوضات.

ملف تعيين القاضي الرديف

على خط تحقيقات المرفأ، اقتحم أهالي ضحايا انفجار 4 آب مبنى وزارة العدل، احتجاجا على طلبه من مجلس القضاء الاعلى تعيين قاض رديف في ملف المرفأ، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول الى الطبقة الخامسة حيث مكتب وزير العدل والمدير العام للوزارة، إذ تمكنت العناصر الأمنية المولجة حماية مدخل الوزارة من إعادتهم من الطبقة الأولى وإخراجهم من المبنى، علماً أن الوزير هنري الخوري غير موجود في مكتبه. بعدها، توجهوا الى قصر العدل حيث نفذوا اعتصاما.

من جانبه، شدد نادي قضاة لبنان، على أن ليس هكذا تصان الحقوق وتتحقق العدالة، وليس هكذا يتم إعادة الثقة بالقضاء ليقوم بفرض هيبته، وليس هكذا يتصرف من يفاوض ويناقش للاستحصال على قانون يكرس استقلالية السلطة القضائية. واشار الى ان "الضرورات، أياً كانت أشكالها وأنواعها، لا تبيح المحظورات! (… )".

لقاء عون وابراهيم

قال المدير العام للأمن اللواء عباس إبراهيم في دردشة مع الاعلاميين عقب مغادرته مقر الرئاسة الثانية: زيارتي الى الرئيس بري موضوعها ليس الترسيم.. وعن الوضع الأمني في لبنان قال: "الوضع الأمني كتير منيح".

موقف وزير الزراعة

في موقف لافت لوزير الزراعة عباس الحاج حسن المحسوب اطلقه من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، قال "ان العلاقات مع المملكة العربية السعودية خط احمر ولا يمكننا ان نقبل بأن تبقى الأمور على ما هي الان ولا بد من عودتها الى ما كانت عليه، وأؤكد ان المنتجات اللبنانية ستعود الى المدن السعودية الرياض وجدة والطائف بإذن الله، فالعلاقات مع المملكة تاريخ طويل والأيادي البيضاء للمملكة التي تستمر حتى الآن لن تنسفها أزمة ديبلوماسية من هنا أو أزمة سياسية من هناك".

3 قتلى في طرابلس

الحوادث الأمنية المتعلقة في عاصمة الشمال طرابلس، تستمر فصولاً، فقد اقدم مجهولون يستقلون دراجات نارية بالدخول الى محل المدعو "م.خ" لبيع الهواتف الخليوية في محل التل- طرابلس مقابل مبنى المالية حيث اقدموا على اطلاق النار من رشاشات حربية ورمي قنبلة يدوية لم تنفجر.

وافادت المعلومات عن سقوط ٣ قتلى وجريح واحد عرف من القتلى المدعو "ع.ح" وشقيقه "م.ح" واصابة بحالة حرجه للغاية نقلت الى المستشفى بواسطة جهاز الطوارئ الاغاثة والصليب الاحمر بالاضافة الى اصابة صاحب المحل "م.خ" بطلق ناري بقدمه فيما فر مطلقي النار على دراجات نارية وعمدوا على اطلاق النار في الهواء اثناء فرارهم.

وتابع الرئيس ميقاتي الوضع الأمني المتفلت في طرابلس، وأجرى اتصالات مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسّام مولوي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان للجم التقاتل، وفرض الأمن واعتقال المتسببين الذي أدى إلى 4 قتلى وعدد من الجرحى.

وكشف الوزير مولوي عن دعوة مجلس الأمن الفرعي في طرابلس للإنعقاد ووضع خطة أمنية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

تقرير فايروس كورونا

يواصل تقرير كورونا الصادر عن وزارة الصحة، تسجيل تراجعاً بعداد الاصابات، اذ سجل امس 283 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالتي وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1212258 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.