الديار / دوللي بشعلاني

قالت: غير أنّ ما جاء به هوكشتاين، على ما عقّبت، لم يكن موقفاً حاسماً أو نهائياً، وهذا ما كان متوقّعاً، ما يجعل اتفاقية الترسيم مؤجّلة على الأقلّ لأسابيع، وتحتاج الى إيجاد حلول لبعض العراقيل، التي وضعها الأميركي والإسرائيلي في طريقها لكسب المزيد من الوقت وعدم إعطاء أي فرصة لبنيامين نتنياهو ليعود الى رئاسة الحكومة، في جرى تعرّض الإتفاقية الى أي انتقادات داخلية. ويبقى السؤال متى وكيف سيصرف اللبنانيون تفاؤل هوكشتاين في التوصّل الى اتفاق ترسيم، وفي أي عهد؟!

الأخبار / ندى أيوب

لفتت إلى أن نقابة موظفي هيئة "أوجيرو" قررت تأجيل إضرابها المفتوح لمدة أسبوعٍ في انتظار أن يعود وزير الاتصالات جوني قرم، حاملاً جواباً نهائياً من اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، حول مقترحاته للتسوية مع الموظفين. فالنقابة تجاوبت مع هذا المقترح، واعتبرت أنه يمكن خفض سقف مطلبها إذا حصلت على زيادة غلاء معيشة بقيمة مليون و325 ألف ليرة تدخل ضمن أساس الراتب، ولو كانت أقل من مطلبها بزيادة 2.2 ضعف الراتب الأساسي. وتأجيل الإضراب يعني عودة الحياة إلى قطاع الاتصالات، أو على الاقل الشق المتعلق بعمليات التشغيل والصيانة.