روسيا اليوم

جيش أوكرانيا يفقد الآلاف في محاولاته لتحقيق نصر مزعوم في خاركوف

قال فيتالي غانشيف رئيس إدارة مقاطعة خاركوف، إن وحدات الجيش الروسي والقوات المتحالفة معه، تقوم بمحاولات لطرد القوات الأوكرانية من أطراف مدينة بالاكليا التابعة للمقاطعة.

وأضاف: "لا يزال الوضع الإنساني معقدًا في بالاكليا. المنطقة تشهد قتالا عنيفا جدا. نحن في الواقع لا نسيطر حالياً على بالاكليا. تجري محاولات لطرد القوات الأوكرانية من هناك، وقواتنا تقف في أطراف المدينة". ووفقا له، "يبقى الوضع صعباً بالقرب من شيفتشينكوفو، وهناك تحاول القوات المسلحة الأوكرانية اختراق نقاط دفاعنا". وذكر غانشيف، أن المسلحين الأوكرانيين قاموا بتجميع كل احتياطاتهم ودفعها إلى مقاطعة خاركوف، لكنهم تكبدوا هناك الخسائر بالآلاف وهم عمليا يقومون بدفع عناصرهم نحو الهلاك.

وقال: "قامت القوات المسلحة الأوكرانية بتجميع كل احتياطياتها وتحاول الآن إظهار النصر على جثث جنودها. لقد تكبدوا خسائر فادحة وسقط الآلاف منهم".

من جانبه قال رئيس منطقة كوبيانسكي بمقاطعة خاركوف مكسيم غوبين، إن المنطقة صامدة ولم تتمكن أية مجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية من التسلل إليها، رغم المحاولات الكثيرة من جانبها للقيام بذلك.