الجمهورية 10-9-2022

فاكهة لا غِنى عنها لتحسين الدماغ

إذا كنتم تنسون بانتظام أين وضعتم مفاتيحكم إضافة الى أمور أخرى مُشابهة، فلقد حان الوقت لبدء التفكير جدّياً في تحسين نظامكم الغذائي للمساعدة على دعم وظائف الدماغ.

أظهرت الأبحاث العلمية أنّ الحمية الغذائية تستطيع التأثير في الإدراك، والذاكرة، وخطر الإصابة بالخرف والألزهايمر. ومن بين كافة النتائج التي توصّل إليها العلماء، كان من اللافت التركيز المستمرّ على فاكهة واحدة تؤدي الدور الأبرز في حماية الأعصاب: التوت الأزرق.

وسلّطت اختصاصية التغذية شاريل موساتو، من الولايات المتحدة، الضوء على أبرز خصائص التوت الأزرق، والتي بفضلها لُقِّبت هذه الفاكهة بالصديقة الوفيّة للدماغ.

تُعتبر حفنة يومية من التوت الأزرق ممتازة للحفاظ على دماغ صحّي وشاب. إنه يحتوي على مواد فلافونويد المضادة للأكسدة التي رُبطت بخفض التدهور المعرفي وتحسين الذاكرة والمساعدة على تدمير الجذور الحرّة التي تُتلف خلايا الدماغ. ناهيك عن أنّ التوت الأزرق يحتوي على مواد «Anthocyanins» المضادة للأكسدة التي تملك خصائص مضادة للالتهاب، وتُحسّن الإدراك وتحمي الأعصاب.