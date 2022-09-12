TL

يفتتح الأسبوع الطالع على محطة نيابية هامة تتمثل بجلسات دعا اليها رئيس المجلس النيابي على مدى ثلاثة أيام بدءاً من الأربعاء لإقرار موازنة العام 2022 فيما يتمهل الرئيس بري بالدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس للبلاد بانتظار الأجواء المؤاتية.

المنار

لن تنفصلَ متابعاتُ الأسبوعِ المقبلِ عما شهدتهُ الأيامُ الأخيرةُ على المستوى السياسي في لبنانَ، وتحديداً في ملفِ الترسيم، بعدما جددَ لبنانُ الرسميُ الموقفَ أمامَ الموفدِ الأميركي تحتَ سقفِ حفظِ الحقوقِ وعدمِ الانتقاصِ منها.

nbn

انسداد سياسي لا لَبْسَ فيه على صعيد استحقاقيْ الإنتخاب الرئاسي والتأليف الحكومي، لا تَلجمه معلوماتٌ صحفية عن لقاء مرتقب بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، وخصوصاً إذا كانت هذه المعلومات غير ثابتة أصلاً.

mtv

بعد أسبوع من الأخذ والرد في شأن تحقيقات تفجير المرفأ، أعاد البطريرك الماروني تصويب الموضوع، واضعاً الأمور في إطارها الصحيح.

NTV

وُضِعَ الترسيمُ على العوّامات.. وترنّحتِ الحكومةُ على خبرِ التعويم.. وما بينَهما بحرٌ شاسعٌ من المواقفِ والآراء والنظرياتِ الدُستورية، من اليابسة إلى عُمقِ الأزرق الكبير ولعلَّ مِلفَ الترسيم يَتقدّمُ على أسلافِه من المِلفاتِ المُلحّة بتشنجّاتٍ سياسية.

OTV

باستثناء محادثات الترسيم البحرية، التي لا تمتلك المعلومات الدقيقة في شأنها لبنانياً إلا دائرة ضيقة من المعنيين مباشرة بالتفاوض، يمكن القول إن غالبية المسارات السياسية والاقتصادية والمالية في لبنان، باتت أمام أكثر من حائط مسدود، أقله حتى الآن.

LBC

بالنسبة لملف ترسيم الحدود البحرية، لا جديد بعد زيارة آموس هوكشتاين لبيروت والقدس المحتلة هذا الأسبوع.

الميادين

مصر تحذّر "إسرائيل": الوضع في الضفة يخرج عن السيطرة.. ستواجهون انفجاراً

قالت قناة "كان" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إنّ مسؤولين رسميين مصريين حذروا "إسرائيل" من استمرار عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة.

الجزيرة

اتهم مسؤول إيراني رفيع فرنسا وبريطانيا وألمانيا بالتحيز والخضوع للرغبة الأميركية، كما انتقدت روسيا الدول الأوروبية الثلاث، بينما وصل رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد إلى برلين مثنياً على موقف هذه الدول.

العربية

أميركا: روسيا تقصف أوكرانيا رداً على استعادة كييف مناطق بالشرق.

بعدما اتهمت كييف موسكو باستهداف محطات الكهرباء في شرق البلاد، قالت السفيرة الأميركية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك، اليوم الأحد، إن استهداف روسيا للبنى التحتية الحيوية في جارتها الغربية هو رد موسكو على استعادة كييف السيطرة على مدن وقرى في شرق البلاد.