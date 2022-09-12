لبنان الحر

تلوح أوساط التيار الوطني الحر، عبر بعض وسائل التواصل، وفي الكواليس، بسحب رئيس الجمهورية ميشال عون تكليف تشكيل الحكومة من نجيب ميقاتي وتكليف شخصية أخرى بهذه المهمة، بمعزل عن الجدل حول دستورية هذه الخطوة. فيما أشارت “الأنباء الكويتية” سابقاً، إلى عزم عون تكليف رئيس تياره جبران باسيل بهذه المهمة، متجاوزاً دستور الطائف، الذي لا يسمح بذلك مطلقاً.

صوت لبنان

الو بيروت” ينطلق في 15 الجاري بمتحف بيت بيروت.

فرقة "كلاون مي ان " تجول في المدينة لدعوة الناس الى معرض " الو بيروت " في 15 من الشهر الحالي عند الساعة السادسة مساء، وقالت المخرجة سابين شقير في حديث لبرنامج interview من صوت لبنان إن التحضير للمعرض بدأ مع الفرقة.

radio orient

قالت قناة الميادين عن مصدر إن الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين سلم أمس، مسؤولين لبنانيين إحداثيات خط العوامات البحرية، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لـ “الميادين”.

اذاعة النور

السيد هاشم صفي الدين: الحرب التي يجب أن يخوضها لبنان هي استعادة الثروات وإيجاد الحلول للخروج من الأزمات.

صوت المدى

تحذيرات من عودة أشد للتظاهرات بسبب الإصرار على تشكيل الحكومة.

حذر مراقبون من عودة شديدة للتظاهرات، إذا أصر الإطار التنسيقي على عقد جلسة برلمانية تخصص لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، لافتين إلى أن الشرائح الشعبية لن تسمح باستمرارها، مؤكدين أن القوى السياسية ليس أمامها سوى الاتفاق على موعد محدد لحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وإبلاغ التيار الصدري.