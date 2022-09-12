أعلن قائد سلاح الجو الإيراني العميد علي رضا فرد، عن قرب إجراء الاختبارات النهائية على منظومة "باور 373" الصاروخية للدفاع الجوي، وأنه سيتم زيادة مداها ليبلغ 300 كم.

أعلنت تركيا ترحيل 3 آلاف و38 مهاجراً غير نظاميين إلى بلدانهم، في الفترة بين 2 و8 الجاري، وأوضحت إدارة الهجرة بوزارة الداخلية التركية، أن بين المهاجرين المرحلين 1492 أفغانياً و448 باكستانياً، والباقي من جنسيات مختلفة..

اعتبرت وكالة "بلومبيرغ" أنه مع وصول رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس إلى السلطة في بريطانيا، فمن المرجح عدم قدرتها على التعامل مع الأزمات الصعبة التي تعصف ببلادها.

حذر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير من ارتفاع عدد المواطنين المشردين بسبب ارتفاع الأسعار. وقال "يمكن للحروب والأزمات أن تتسبب في تعرض المزيد من الناس في بلدنا لنقص المساكن في الخريف والشتاء. فالفقراء، وخاصة العائلات التي لم تعد قادرة على دفع الإيجار أو النفقات الإضافية بسبب ارتفاع الأسعار، تخاطر بفقدان منازلها".

قال تشابا ديميتر السكرتير البرلماني في مكتب رئيس الوزراء الهنغاري، إن العقوبات ضد روسيا أصبحت "وسيلة لإيذاء الذات" بالنسبة لأوروبا.

قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن الدول الأوروبية تدرك العواقب السلبية على اقتصاداتها من فرض عقوبات ضد روسيا، لكنها لا تنوي تغيير استراتيجيتها .

خرج الآلاف إلى شوارع العاصمة النمساوية فيينا للاحتجاج على ارتفاع أسعار الطاقة والعقوبات المفروضة على روسيا، ودعا المتظاهرون إلى استئناف مشروع "السيل الشمالي 2" لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا وإعادة تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، كما طالبوا بإلغاء العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا.

توقع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، حدوث أزمة غذاء عالمية ناجمة عن العقوبات والقيود والمضاربات.

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي الوضع في أوكرانيا، وشدد الطرفان على ضمان سلامة محطة زابوروجيه النووية. وأعربا عن استعدادهما للتفاعل غير المسيس بشأن الوضع حول محطة زابوروجيه، بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن سبب وقف عمل كل وحدات الطاقة في المحطة الكهروذرية، يكمن في احتمال حدوث حالة طوارئ. وأن التوربينات والمفاعلات في المحطة تعمل بشكل متذبذب بسبب القصف الأوكراني المستمر.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لكن استمرار كييف في المماطلة سيعقد إمكانية التوصل إلى اتفاق مع موسكو.

قال أليكسي دانيلوف أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، إن بلاده ستمر بشتاء في غاية الصعوبة إذا توقف توريد الكهرباء إليها من محطة زابوروجيه الكهروذرية.

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا فرنسا إلى زيادة إمداداتها من الدعم العسكري إلى كييف، لوجود نقص في الأسلحة. وقال إنه على الرغم من توريدات الأسلحة إلى كييف من بلدان أخرى، تبقى القوات المسلحة الروسية متفوقة على القوات الأوكرانية في الأسلحة الثقيلة.

نفى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أي نية لدى بلاده لتسليم ما بحوزتها من صواريخ "إس-300" روسية الصنع وغيرها من الأسلحة لأوكرانيا.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية بالتفصيل والأماكن أن خسائر القوات الأوكرانية على محوري الجنوب وشمال الشرق بلغت ما يصل مجموعه إلى 4 آلاف قتيل و8 آلاف جريح، في الفترة من 6 إلى 10ايلول.

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن مروحية هجومية روسية من طراز Mi-35 أحبطت محاولة للقوات الأوكرانية لإنشاء معبر فوق نهر أوسكول في منطقة كوبيانسكي بمقاطعة خاركوف.

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن 6 مواطنين قتلوا نتيجة قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية. وأسفر القصف أيضاً عن إصابة 11 مواطناً بجروح.

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن استخدم نظام كييف بيانات استخباراتية أمريكية خلال التخطيط لهجماتها على القوات الروسية.

أحيا الأمريكيون الذكرى الـ21 على اعتداءات الـ11 ايلول، حيث زار الرئيس جو بايدن البنتاغون، وأحيا سكان نيويورك ذكرى نحو 3000 شخص قتلوا بالهجوم الإرهابي، وأضيئت سماء نيويورك مساء السبت بشعاعين باللون الأزرق يرمزان إلى برجي مركز التجارة.