قالت وكالة "سانا" إن23 أسرة وصلوا إلى مناطق سيطرة الحكومة عبر ممر التايهة بريف حلب قادمين من المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية في إدلب. ونوه عدد من الواصلين بإجراءات دخولهم الميسرة من قبل الجهات المختصة دون تعرضهم لأية مساءلة أو فرض أي رسوم مالية بحقهم معربين عن شكرهم وتقديرهم لكل الجهود والتنسيق والمتابعة التي بذلت في سبيل تأمينهم ووصولهم إلى مناطق سيطرة الدولة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، عن تحييد عنصرين من "حزب العمال الكردستاني" (بي كي كي/واي بي جي) في منطقة عملية نبع السلام شمالي سوريا.

أخرجت القوات الأمريكية رتلاً مؤلفاً من 100 آلية من برادات وناقلات تحمل معدات عسكرية ومدرعات وعدد من الشاحنات، يرجح أنها تحمل آليات عسكرية معطوبة، إلى قواعدها بشمال العراق، عبر معبر الوليد غير الشرعي.

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، مقتل اثنين من حزب العمال الكردستاني وإصابة ثالث بجروح" باستهداف سيارتهم بقصف من مسيرة تركية.

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية القضاء على 7 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بينهم القيادي حمود حمادة علي حويش الملقب أبو نهاد في محافظة الأنبار.

قال عمرو موسى وزير الخارجية المصري الأسبق، إن "هناك قلقاً عاماً وحالة تشاؤم في مصر ويجب معالجة حالة الاكتئاب السائدة فوراً في البلاد"، وإن "الدولة بأكملها حالياً في حالة حوار. .. الباب مفتوح والناس قلقة". وشدد على "أهمية التحلي بالشفافية"، وأن "التحدي يتمثل في ما يمكن فعله من أجل المواطن".

أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) بأن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وصل إلى الدوحة في زيارة هي الأولى من نوعها، رغم اتهامه قطر بدعم تشكيلات مسلحة مناوئة له. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي قوله إن الزيارة تأتي "لإنهاء الخلاف" بين الجانبين.

قالت صحيفة "هسبريس" المغربية إن "البرلمان الفرنسي يفاقم "فتور" العلاقات مع المغرب باستقبال قيادات جبهة البوليساريو".