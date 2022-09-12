اللواء – غاصب المختار

نقل عن مصادر نيابية قولها إن هناك مجموعة من اقتراحات القوانين الأخرى من بينها اقتراح قانون تعديل مهام هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان، والتي أُوكِلت إليها مجموعة مهام تتعلق بتعقب الأموال المنهوبة أو المهرّبة أو المتأتية من فساد. وهناك مجموعة قوانين متعلقة باستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد، واقتراحات ومشاريع قوانين أخرى موجودة في اللجان النيابية.

الديار-علي ضاحي

نقل عن بعض الأوساط السياسية أن الملف الحكومي متوقف عند "التشنج" الرئاسي الثلاثي، والأمور "عالقة" عند عدم التجاوب مع دعوة حزب الله إلى تفعيل الحكومة الحالية وإعادة منحها الثقة لتكون حكومة أصيلة، وتتحمل مسؤوليات البلد وتتصدى للمشكلات الكبرى، وتتولى إدارة البلد في حال لم ينتخب رئيس، بعد سقوط اقتراح توسيع الحكومة إلى 30 وزيراً وتطعيمها بـ6 وزراء يمثلون الطوائف الأساسية. وتشير الأوساط إلى أن الملف الرئاسي بدوره "مسكر" وليس هناك من أي مبادرة، لولا وجود مبادرة "النواب التغييريين"، والتي يقاربها تحالف 8 آذار وحزب الله بإيجابية ويتعاطى مع كل طرح للحوار والتلاقي على انه فرصة ليلتقي الناس ويتناقشوا ويتبادلوا الأفكار والطروحات.