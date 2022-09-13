TL

في انتظار بلورة اي تقدم في ملف الاستحقاق الحكومي كشف وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، اليوم عن دلائل جدية عن تقدم الاتصالات من أجل تشكيل الحكومة خلال الاسبوعين الأخيرين من ولاية رئيس الجمهورية وهذا الأمر خاضع لتعديل أو تغيير وفق الظرف السياسي.

المنار

عادت صفيحة البنزين لتلهب البلد المشتعل اصلا بفعل الغلاء المنزوع الاسقف والضوابط ، فأتم مصرف لبنان آخر لمسات رفع الدعم، رامياً البنزين بكل سعره على عاتق دولار السوق السوداء.

nbn

يوما بعد يوم يضيق الوقت ورغم ذلك تبقى عملية تشكيل حكومة جديدة بمثابة أكثر من ضرورة بمعزل عن الدخول في المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس الجمهورية، ذلك أن الحكومة تشكل علاجا مطلوبا لتفاقم الأزمات ولوقف النزيف الحاصل والحد من الخسائر التي تطال القطاعات العامة والخاصة وكل ذلك هو اضعف الإيمان.

mtv

في المحروقات لا دعم بعد اليوم. لذلك ارتفعت صفيحة البنزين عشرين الف ليرة دفعة واحدة. لكن سعر الصفيحة لن يبقى على ما هو عليه، بل سيتحرك دائما صعوداً أو هبوطاً انطلاقاً من امرين:سعر صرف الدولار محليا، و سعر برميل البنزين عالميا.

NTV

رمي البر بالبحر ..وامتد الترسيم من المياه الاقليمية الى اعالي الناقورة واصبح مصير النفط والغاز على العوامات ومن المقرر ان يقدم المسؤولون اللبنانيون جوابهم على خرائط الموفد الاميركي اموس هوكستين بعد اشاعة فوضى لبنانية في مسألة التبليغ واستلام الخرائط .

OTV

لولا بارقة الأمل الناتجة عن التطورات المتسارعة في ملف الترسيم، لأمكن التأكيد أن المجهول هو المصير الحتمي لمختلف المسارات السياسية والاقتصادية والحياتية في لبنان.

LBC

صحيح أن الترسيم برا وبحرا، جنوبا، يأخذ حيزا مهما من انشغالات المسؤولين اللبنانيين، ولكن في المقابل فإن "الترسيم" الرئاسي والحكومي هو الشغل الشاغل.

الميادين

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أنّ الاستخبارات الأميركية حذرت "إسرائيل" من أن "حزب الله يستعد لعمل عسكري".

وتعليقاً على ذلك، قال قنصل الاحتلال الإسرائيلي السابق في لوس أنجلس، يعقوب ديان "نحن لسنا بحاجة الى المعلومات الأميركية، لكن ذلك جيد دائماً، لأن ثمة تعاوناً استثنائياً بين إسرائيل و الأميركيين".

الجزيرة

أعلنت موسكو اليوم الاثنين موقفها من التطورات الميدانية الأخيرة في شرق أوكرانيا بعد الهجوم المضاد الموسع الذي شنّته القوات الأوكرانية، وسيطرت فيه على مناطق إستراتيجية عديدة، آخرها إعلانها اليوم استعادة 500 كيلومتر مربع في جنوب البلاد.

العربية

أكد ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، على استمرار دعم الاتحاد لأوكرانيا "بلا توقف" في مواجهة العملية العسكرية الروسية الجارية على أراضيها منذ أواخر فبراير شباط الماضي.