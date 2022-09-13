لبنان الحر

مهاجرون عالقون في البحر بين إيطاليا ومالطا

تلقينا اتصالاً من احد ركاب قارب وجه خلاله نداء استغاثة مشيرا الى ان القارب على متنه 280 مهاجراً بينهم اطفال ونساء حوامل وان الركاب عالقون على متنه دون ماء وطعام منذ 3 أيام في البحر بين إيطاليا ومالطا “.

صوت لبنان

استبعد الكاتب السياسي شادي نشابة حصول اتفاق ترسيم كامل قبل الانتخابات الاسرائيلية، لحسابات انتخابية داخلية، واخرى مرتبطة بالاتفاق النووي.

radio orient

إستضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال ورشة عمل تمحورت حول «دور المياه في تحقيق الأمن الغذائي في شمال لبنان» برعاية وحضور وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن وبتنظيم من جمعية المياه في المتوسط والخليج وبالتعاون مع مختبر علوم البيئة في الجامعة اللبنانية.

اذاعة النور

أكثر فأكثر يكتسب ملف النازحين السوريين مزيداً من الزخم في ضوء الإجتماعات الأسبوعية للجنة المكلفة بحث هذا الموضوع والتي دأب قصر بعبدا على استضافتها أخيراً..

صوت المدى

تدخل الهدنة غير المكتوبة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي في أخطر مرحلة مع تصاعد عدد الزائرين في اربعينية الامام الحسين.