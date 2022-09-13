أكدت طهران، أنها تعتبر البيان الثلاثي الأوروبي بخصوص الاتفاق النووي الإيراني، "موقفاً خاطئاً وغير مدروس في توقيت خاطئ، وجاء بسبب أخطاء حسابية من قبلهم". وإيران سعت بصورة جادة للتوصل إلى اتفاق وفتح الطريق أمام الاتفاق.. الاتفاق أخذ وعطا، وكنا نتوقع أن يقوم الطرف الآخر بعمل بناء". وعلق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على البيان الأوروبي وعدم استخدام الأوروبيين لمصادر الطاقة الإيرانية رغم حاجتهم لذلك، قائلاً: "بإمكان ايران، بصفتها لاعباً بارزاً في أسواق الطاقة، أن تؤمن إمدادات الطاقة لمن يريد استخدام ذلك".

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على احتمال لقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ على هامش قمة شنغهاي هذا الأسبوع. و"هناك العديد من الملفات المشتركة بين إيران والصين وروسيا.. والقمة فرصة مناسبة لتعزيز العلاقات بين هذه البلدان والتخطيط لتحسينها".

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن روسيا قادرة على التعامل مع الضغوطات الغربية، وإن "تكتيكات الحرب الاقتصادية الخاطفة، والهجوم الذي كانوا يعتمدون عليه (ضد روسيا) لم ينجح وهذا واضح بالفعل للجميع ولهم أيضا". وأن تنفيذ مجموعة من الإجراءات في روسيا لدعم الاقتصاد الوطني منع حدوث ركود اقتصادي وساهم في استقرار التضخم.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية خسرت خلال اليوم الماضي أكثر من 550 قتيلا و1000 جريح على محوري خاركوف (شمال شرق) وكريفوي روغ - نيكولايف(جنوب).

قال نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي، إن واشنطن تقدم لأوكرانيا معلومات حول مواقع المنشآت الحيوية بمحطة زابوروجيه الكهروذرية لاستخدامها خلال القصف. وشدد المسؤول الروسي، على أن القصف الأوكراني لهذه المحطة يحمل في طياته مخاطر وقوع كارثة أكبر بكثير مما حدث في تشيرنوبيل وفوكوشيما. ليس فقط بالنسبة لغالبية سكان أوكرانيا وروسيا، بل وكذلك بالنسبة لسكان أوروبا.

اعلن مارك وارنر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية كان نتيجة عمل الاستخبارات الأمريكية مع الزملاء الأوكرانيين والبريطانيين. و"جزء من هذا التقدم الأوكراني هو نتيجة الدعم الهائل من الولايات المتحدة وحلفائنا في الناتو. وهو كذلك جزئياً نتيجة لعمل استخباراتنا مع الأوكرانيين ومع أصدقائنا، ولا سيما البريطانيين". وقال تنجح هيئات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية "في إبقاء القوات الروسية في حالة توتر".