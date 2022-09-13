قال: في وقت بدأ الحراك جدّياً بشأن الانتخابات الرئاسية، من خلال تحرّك نواب "التغيير"، على الكتل النيابية، حيث التقوا أمس كتلة نواب الأرمن، تتزايد المخاوف من تفاقم واسع للأزمات المعيشية، بعد رفع الدعم نهائياً عن المحروقات، الأمر الذي قد يقرب موعد انفجار اجتماعي، جراء تردّي الأوضاع المعيشية على مختلف المستويات.

الديار/ فادي عيد

نقل عن مصادر قولهم أن الساحة اللبنانية تعاني في الداخل بفعل الإنقسام السياسي العامودي، وصعوبة التوافق على حكومة أو رئيس عتيد للجمهورية، وأن الأوضاع تسير إلى الهاوية بأشكال دراماتيكية، والعامل الآخر يتمثل بالوضع الدولي الذي لم يظهر الحماسة المطلوبة لمساعدة لبنان وخروجه من أزماته نظراً لأولوياته، وتحديداً إقتصادياً على خلفية الحرب في أوكرانيا، وحيث الأنظار شاخصة ومسلّطة على ما يجري من تداعيات نتيجة هذه الحرب.