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بلينكن: يبدو أن احتمالات إحياء الاتفاق النووي الإيراني غير مرجحة على المدى القريب

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن رد إيران على اقتراح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي معها، يجعل احتمال التوصل إلى اتفاق على المدى القريب مع طهران غير مرجح. وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي الاثنين أن إيران تراجعت خطوة إلى الوراء بشأن المفاوضات مع مجموعة الخمسة زائد واحد حول إمكانية استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بالكامل، بحيث يكون الاتفاق على الاتفاق النووي غير محتمل على المدى القصير. وتابع قائلا: "على ما يبدو أن إيران إما غير راغبة أو غير قادرة على القيام بما هو ضروري للتوصل إلى اتفاق". وصرح الدبلوماسي الأمريكي بأن طهران تواصل محاولة إدخال قضايا غريبة في مسار المفاوضات، مما يجعل احتمالية التوصل لاتفاق غير مرجحة. وكان البيت الأبيض قد أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة مستعدة لكل السيناريوهات المرتبطة بنجاح أو فشل الاتفاق النووي. كما أضاف "كنا واضحين للغاية بشأن ما نعتزمه هنا هو التأكد من أن إيران لا تمتلك سلاحا نوويا، وهذا هو هدفنا النهائي هنا".