الوكالة الوطنية للإعلام

وزير العدل: البيطار باق باق وتعيين قاض منتدب قرار ثنائي بيني وبين القضاء الأعلى فلماذا التصويب عليّ؟

استغرب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري التصويب عليه "من دون مجلس القضاء الأعلى في قرار تعيين قاض منتدب لمعالجة القضايا الملحة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت"، وقال: "هذا القرار ثنائي مع مجلس القضاء وليس فردياً، وإذا كنت انا أخرّب التحقيق أفلا يكون مجلس القضاء الأعلى يخرّب التحقيق معي؟ ان توجيه الحملة علي من دون مجلس القضاء يعني أنني أنا المستهدف".

وكالة الأناضول

غوتيريش يرحب بإعلان جبهة تيغراي التزامها بالسلام

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإعلان الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإثيوبية استعدادها للالتزام بوقف فوري للأعمال العدائية وحل النزاع سلميًا شمالي البلاد.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك واطلعت عليه الأناضول.

وأفاد البيان أن "الأمين العام يرحّب بإعلان حكومة تيغراي الإقليمية، الأحد، عن استعدادها للالتزام بوقف فوري للأعمال العدائية وحل النزاع سلميًا في شمال إثيوبيا، والمشاركة في عملية سلام جدية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي".

ودعا الأمين العام "الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة لإحلال السلام واتخاذ خطوات لإنهاء العنف بشكل نهائي".