كيف تنظر تركيا إلى دخول البحرية الروسية إلى البحر الأسود - سونر چاغاپتاي – 2/9/2022

على الرغم من دعم الرئيس أردوغان لأوكرانيا عسكرياً، إلّا أن هناك أسباب سياسية واقتصادية حاسمة تدفعه إلى الحفاظ على العلاقات الجيدة مع موسكو، لذلك من غير المرجح أن يتخذ أي إجراءات في البحر الأسود غير منصوص عليها بدقة في "اتفاقية مونترو".فعلى الرغم من النهج الحذر الذي يتبعه أردوغان، إلا أنه ما زال من الممكن أن تحفز الحرب نشوء حالة تطالب فيها روسيا بدخول بعض سفنها البحرية العالقة في البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأسود. ومع ذلك، في حال عدم توجيه مثل هذا الطلب أو حدوث أزمة أوسع نطاقاً بين موسكو و"حلف شمال الأطلسي"، فمن غير المرجح أن تتخذ تركيا أي خطوات لم تدعُ إليها "اتفاقية مونترو". ويتضمن ذلك الطلبات الأمريكية أو الدولية المحتملة لمراقبة الشحنات، أو تنظيم المعابر البحرية التجارية الروسية عبر المضيقين، أو غير ذلك كمحاولة السيطرة على هذه الممرات المائية بأي طريقة أكثر صرامة من تلك المنصوص عليها في الاتفاقية. ومن وجهة نظر أردوغان، فإن دعم أوكرانيا عسكرياً، واحتواء تداعيات الحرب، والحفاظ على العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية المفيدة مع بوتين، هي عوامل ضرورية لاستراتيجيته من أجل البقاء في السلطة العام المقبل.