TL

لم تقر الموازنة بعد والدولار حلق الى 37 الف ليرة لبنانية... والحال والسؤال: ما العتبة التي سيبلغها الدولار وما هي عتبات الضرائب في حال أقر مشروع الموازنة كما هو؟؟؟

المنار

في البلد غير المتزن تطيح المزايدات بجلسة نيابية خصصت للموازنة البعيدة اصلا كل البعد عن الموازين العلمية والارقام المنطقية، ويصبح نبش المناسبات ضروريا بما يناسب اهل النكايات..

nbn

إلى يوم غد أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التي كان من المقرر أن تعقد اليوم على نية درس وإقرار الموازنة العامة لعدم إكتمال النصاب ب57 نائبا وبمقاطعة عدد من الكتل وعلى رأسها كتلتا القوات والكتائب ليلتحق بهما وقبيل ساعات تكتل لبنان القوي.

mtv

اليوم اثبت مجلس النواب انه سيد نفسه حقا. فرئيسه نبيه بري اصر على ان يعقد جلسة مناقشة الموازنة رغم معارضة الكتل المسحية الكبرى، اضافة الى كتل اخرى ومستقلين، لتزامن الجلسة مع يوم استشهاد الرئيس بشير الجميل ورفاقه .

NTV

لفتت السيدة مي خريش إلى ان الرئيس ميشال عون لن يخالف الدستور وسيخرج من قصر بعبدا.

OTV

علمت الOTV ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتمع مع اللجنة التقنية التي اطلعت الفريق الذي يتولى التنسيق مع الوسيط الاميركي هوكشتاين على الخريطة التي اعدها الجيش بعد الاحداثيات التي كان هوكشتاين ارسلها قبل يومين .

وعلم ان الجانب اللبناني ينتظر المراسلة الرسمية التي سيرسلها هوكشتاين والمتضمنة الصيغة المقترحة كي يبنى على الشيء مقتضاه.

LBC

علمت الLBCI, ان اجتماعا عقد في قصر بعبدا اليوم, ضم اللجنة التقنية المكلفة ملف الترسيم, والمؤلفة من عسكريين ومدنيين, والفريق اللبناني المكلف التفاوض عبر الوسيط الاميركي آموس هوكستاين مع اسرائيل.

الاجتماع درس واقع الترسيم, بعدما اسقط فريق الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني, الاحداثيات التي ارسلها هوكشتاين الى المسؤولين اللبنانيين الاثنين على الخرائط.

الميادين

أعلن رئيس مكتب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، غلام حسين إسماعيلي، أنّ رئيسي يخطط لزيارة نيويورك، للمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

الجزيرة

لفتت ​وزارة الخارجية الروسية​، الانتباه إلى أن "​جورجيا​ طورت نقل المعدات الثقيلة لحلف "​الناتو​" خلال مناورات "نوبل بارتنر 2022" الأخيرة.واوضح رئيس الدائرة الرابع لرابطة بلدان الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، دينيس غونتشار، في تصريح، أن "المناورات متعددة الجنسيات التي استمرت أسبوعين، وانتهت يوم أمس الثلاثاء، 13 أيلول، تضمنت التدريب على نقل معدات عسكرية ثقيلة لحلف "الناتو" من أوروبا إلى جورجيا، هذه المرة عن طريق البر عبر ​تركيا​".

العربية

الدبلوماسي السابق والوزير الأميركي السابق بيل ريتشاردسون، عقد سلسلة من اللقاءات في موسكو هذا الأسبوع حول مبادلة السجناء"، موضحةً أن "بيل ريتشاردسون وفريقه عقدا في موسكو هذا الأسبوع لقاءات مع ممثلي القيادة الروسية".